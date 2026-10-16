Dans une saison aussi charnière que celle qui se profile, avec un Mondial en ligne de mire, les opportunités sur le marché des transferts seront nombreuses.

Et pour cause : en cas de fin de contrat, certains éléments historiques du rugby européen et mondial pourraient être amenés à se lancer un dernier défi avant de, pourquoi pas, clore leur chapitre rugbystique.

Pour Rugbyrama, certains se sont prêtés à un jeu simple : dans quel autre club se verraient-ils jouer ? Ben Spencer et Jack Crowley semblent attirés par une formation de l’élite.

20 600 places et un modèle français : comment le Leinster s'est inspiré de La Rochelle pour son nouveau stade ?

La Rochelle, le club préféré des Anglo-Saxons ?

Avec sa proximité avec les Îles Britanniques et un élan sportif intéressant, La Rochelle semble être la destination privilégiée des deux légendes anglo-saxonnes.

Le demi de mêlée de Bath, Ben Spencer, évoque directement La Rochelle dès lors qu’on lui pose la question, tandis que Jack Crowley se montre plus mesuré dans sa réponse.

Le demi d’ouverture irlandais évoque d’abord Toulouse, grace à la ferveur et la popularité mondiale du club.

Cependant, voir une charnière Spencer-Crowley à La Rochelle, sous la houlette de Ronan O’Gara, en emballerait assurément plus d’un.

"En venant d’un club comme le Munster, le soutien est tellement important. Je pense que je pourrais choisir n’importe quel club en France qui affiche complet un dimanche soir à 21 h. Il y a Toulouse, j’ai joué là-bas et je trouve ça génial, et puis La Rochelle, de par sa localisation. Le soutien que ces équipes reçoivent est similaire à celui qu’on reçoit au Munster."

Jack Crowley (Rugbyrama)

Thibaud Flament et Emmanuel Meafou out pour de longues semaines : le XV de France et Toulouse vont-ils devoir lancer des novices ?

Crowley en France dès la rentrée prochaine ?

Pour le demi de mêlée international anglais, Ben Spencer, il semblerait que le train soit déjà passé : à 34 ans, il est sous contrat avec Bath jusqu’en 2028.

Difficile de savoir s’il disposera de la même fougue, qui le caractérise, pour se lancer un dernier défi dans l’Hexagone.

En revanche, Jack Crowley est en fin de contrat en juin prochain avec Munster. À 27 ans, celui qui n’a remporté que l’URC en club il y a trois saisons pourrait se laisser tenter par la suprématie européenne des Français pour garnir son armoire à trophées.

Une venue en France symboliserait beaucoup pour celui qui n’a connu que cette formation du Munster depuis ses débuts professionnels en 2020.