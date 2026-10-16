News

Ben Spencer à La Rochelle, Crowley à Toulouse ? Outre-Manche, les joueurs sont attirés par les clubs de l’Hexagone

Aux prémices de cette saison européenne, l’EPCR avait rassemblé plusieurs joueurs des formations inscrites, avec comme représentants de beaux noms, tels que Ben Spencer et Jack Crowley.

Nathan Heuillet 16/10/2026 à 11h02
Ben Spencer attiré par La Rochelle ? ©INPHO/Billy Stickland (EPCR)
Ben Spencer attiré par La Rochelle ? ©INPHO/Billy Stickland (EPCR)

Dans une saison aussi charnière que celle qui se profile, avec un Mondial en ligne de mire, les opportunités sur le marché des transferts seront nombreuses.

Et pour cause : en cas de fin de contrat, certains éléments historiques du rugby européen et mondial pourraient être amenés à se lancer un dernier défi avant de, pourquoi pas, clore leur chapitre rugbystique.

Pour Rugbyrama, certains se sont prêtés à un jeu simple : dans quel autre club se verraient-ils jouer ? Ben Spencer et Jack Crowley semblent attirés par une formation de l’élite.

20 600 places et un modèle français : comment le Leinster s'est inspiré de La Rochelle pour son nouveau stade ?

La Rochelle, le club préféré des Anglo-Saxons ?

Avec sa proximité avec les Îles Britanniques et un élan sportif intéressant, La Rochelle semble être la destination privilégiée des deux légendes anglo-saxonnes.

Le demi de mêlée de Bath, Ben Spencer, évoque directement La Rochelle dès lors qu’on lui pose la question, tandis que Jack Crowley se montre plus mesuré dans sa réponse.

Le demi d’ouverture irlandais évoque d’abord Toulouse, grace à la ferveur et la popularité mondiale du club.

Cependant, voir une charnière Spencer-Crowley à La Rochelle, sous la houlette de Ronan O’Gara, en emballerait assurément plus d’un.

"En venant d’un club comme le Munster, le soutien est tellement important. Je pense que je pourrais choisir n’importe quel club en France qui affiche complet un dimanche soir à 21 h. Il y a Toulouse, j’ai joué là-bas et je trouve ça génial, et puis La Rochelle, de par sa localisation. Le soutien que ces équipes reçoivent est similaire à celui qu’on reçoit au Munster."
Jack Crowley (Rugbyrama)

Thibaud Flament et Emmanuel Meafou out pour de longues semaines : le XV de France et Toulouse vont-ils devoir lancer des novices ?

Crowley en France dès la rentrée prochaine ?

Pour le demi de mêlée international anglais, Ben Spencer, il semblerait que le train soit déjà passé : à 34 ans, il est sous contrat avec Bath jusqu’en 2028.
Difficile de savoir s’il disposera de la même fougue, qui le caractérise, pour se lancer un dernier défi dans l’Hexagone.

En revanche, Jack Crowley est en fin de contrat en juin prochain avec Munster. À 27 ans, celui qui n’a remporté que l’URC en club il y a trois saisons pourrait se laisser tenter par la suprématie européenne des Français pour garnir son armoire à trophées.

Une venue en France symboliserait beaucoup pour celui qui n’a connu que cette formation du Munster depuis ses débuts professionnels en 2020.

Aucun commentaire pour le moment...

  • Vendredi 16 Octobre
  • Gloucester
    21:00
    UBB UBB
  • Samedi 17 Octobre
  • Sale Sharks Sale Sharks
    14:00
    Glasgow Glasgow
  • Bulls
    14:00
    Stade Français Stade Français
  • ASM Clermont ASM Clermont
    16:15
    Leinster Leinster
  • Stormers Stormers
    16:15
    Bristol Bristol
  • Connacht Connacht
    18:30
    Saracens Saracens
  • Stade Rochelais Stade Rochelais
    18:30
    Emirates Lions
  • Munster Munster
    21:00
    Racing 92 Racing 92
  • Bath Bath
    21:00
    Montpellier HR Montpellier HR
  • Dimanche 18 Octobre
  • Section Paloise Section Paloise
    14:00
    Leicester Leicester
Voir tout le programme
Derniers commentaires

Connectez pour consulter les derniers commentaires.

Se connecter