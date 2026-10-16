À 19 ans et sans aucune apparition professionnelle, Alban Portat voit la porte de la Champions Cup s'ouvrir avec les blessures à Toulouse

Trois absences, et une place à sécuriser

À trois jours de recevoir Exeter en Champions Cup, le Stade Toulousain a un sérieux problème dans la cage. Clément Vergé, opéré d’un genou, est attendu au printemps 2027. Emmanuel Meafou, également opéré, ne devrait pas revenir avant fin décembre ou janvier. Et Thibaud Flament, touché contre Bayonne, a annoncé jeudi une opération de l’épaule et « plusieurs mois » d’absence. Difficile de trouver pire moment pour perdre autant de deuxièmes lignes.

Thibaud Flament et Emmanuel Meafou out pour de longues semaines : le XV de France et Toulouse vont-ils devoir lancer des novices ?

Toulouse a donc modifié sa liste européenne : Alban Portat remplace Marceau Marzullo, troisième ligne et capitaine des moins de 20 ans. À 19 ans, ce deuxième ligne de 1,98 m pour 100 kg compte cinq apparitions avec les Bleuets la saison dernière, mais aucun match professionnel. Le Ruthénois, petit frère de Raphaël Portat, voit une porte s’ouvrir plus tôt que prévu, au moins administrativement.

Pourquoi l'EPCR autorise cette manœuvre

L’article 3.4 du règlement de l’EPCR autorise chaque club à inscrire jusqu’à cinq joueurs supplémentaires pendant la phase de poules, chacun en remplacement d’un joueur déjà enregistré. Il ne suffit donc pas d’empiler des noms sur la liste au gré des blessures. La permutation entre Portat et Marzullo répond à cette logique : Toulouse renforce sa couverture d'effectif à un poste devenu sensible.

Reste à distinguer inscription et sélection. Figurer dans l’effectif européen rend Portat éligible, sans lui promettre une place sur la feuille de match dimanche. Et les besoins d’un numéro 5 au plus haut niveau dépassent la taille inscrite sur une fiche : mêlée, défense des mauls, combats rapprochés et répétition des efforts exigent des automatismes que les rencontres chez les jeunes ne remplacent pas immédiatement.

Toulouse cherche surtout à ne pas se retrouver à court

Ugo Mola dispose encore de Joshua Brennan, Efrain Elias et Roméo Bonnard-Martin parmi les deuxièmes lignes référencés par le club. Joel Merkler a déjà dépanné en numéro 5 ; Alexandre Roumat et Anthony Jelonch ont également évolué en numéro 4. Ces solutions existent, mais faire glisser un pilier ou un troisième ligne dans la cage oblige aussi à recomposer le reste du paquet d’avants.

Selon Rugbyrama, un accord a été trouvé avec Jimmy Tupou, 34 ans, pour apporter de l’expérience. Son arrivée restait toutefois soumise aux examens médicaux et à l’homologation de son contrat. En pleine reprise européenne, puis à l’approche des doublons de novembre, Toulouse doit gérer le présent sans exposer trop vite un Espoir à des responsabilités disproportionnées.

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Pour Portat, cette inscription peut devenir un premier jalon. Pour le Stade, elle sert d’abord à éviter qu’une blessure supplémentaire transforme le choix des joueurs en casse-tête réglementaire. Dimanche face à Exeter, le nom du jeune deuxième ligne pourrait rester hors de la feuille de match. Sa présence sur la liste a déjà son utilité.