Après les départs annoncés de Cros et Ramos, Toulouse conserve Anthony Jelonch sur la durée : un choix majeur pour 2027

Toulouse conserve Anthony Jelonch pour trois saisons

Le Stade Toulousain évite un nouveau départ majeur. Selon les informations du Midi Olympique, Anthony Jelonch signe ce vendredi une prolongation de trois saisons avec les Rouge et Noir. À 30 ans, le troisième ligne international français choisit de poursuivre son aventure dans la Ville rose, où il évolue depuis 2021. Une décision importante pour les champions de France, qui avaient déjà vu plusieurs cadres annoncer leur départ en 2027.

VIDÉO. Le Stade Toulousain vise Jimmy Tupou en joker médical, un deuxième ligne au pied d’or (oui, oui)

Car le Gersois avait des prétendants. Son ancien club, le Castres Olympique, espérait notamment le rapatrier dans le Tarn, tandis que Clermont s'était également positionné. Un retour au CO aurait eu une certaine saveur pour celui qui avait remporté le Bouclier de Brennus en 2018 sous les ordres de Christophe Urios. Mais Jelonch a préféré prolonger son histoire toulousaine.

Un profil précieux dans le rugby d'Ugo Mola

Avec ses 1,93 m pour 108 kg, Jelonch apporte une densité physique précieuse au rideau défensif et dans les zones de combat. Capable d'évoluer sur plusieurs postes de la troisième ligne, il offre à Ugo Mola une solution supplémentaire pour équilibrer son pack. Son activité au plaquage et sa capacité à avancer au contact complètent parfaitement les profils plus mobiles de l'effectif.

Le joueur reste également capable de peser offensivement. Lors de l'exercice 2025-2026, il avait notamment inscrit trois essais en dix rencontres de Top 14. Des chiffres intéressants pour un joueur avant tout apprécié pour son engagement dans les tâches obscures. Et dont l'apport dépasse largement les ballons portés.

Reste désormais à retrouver le rythme de la compétition. Blessé à l'épaule droite le 12 avril dernier contre Bordeaux-Bègles, en quart de finale de Champions Cup, Jelonch avait dû être opéré. Après six mois d'absence, il a repris l'entraînement collectif début octobre. Son retour pourrait intervenir dès dimanche face à Exeter, pour les retrouvailles européennes des Toulousains.

"Il va falloir être plus rigoureux et réguliers en phase de poules" : Pierre-Louis Barassi et le Stade Toulousain en quête d’un nouveau record en Champions Cup ?

Après le départ de Cros, un rôle encore plus important ?

Cette prolongation prend une dimension particulière dans le contexte du prochain mercato. François Cros rejoindra Lyon en 2027, tandis que Thomas Ramos poursuivra sa carrière au Racing 92. Toulouse perdra donc deux joueurs majeurs de son ossature. Conserver Jelonch permet au club de préserver une partie de son expérience internationale et de préparer la succession de Cros, même si les deux hommes possèdent des qualités différentes.

À moins d'un an de la Coupe du monde 2027 en Australie, l'international français peut désormais se concentrer sur son retour au plus haut niveau. Pour Toulouse, l'enjeu est double : récupérer rapidement un combattant supplémentaire et conserver un cadre au-delà de l'été prochain. Après plusieurs annonces de départ, les Rouge et Noir peuvent aussi retenir une bonne nouvelle.