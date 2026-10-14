"Il va falloir être plus rigoureux et réguliers en phase de poules" : Pierre-Louis Barassi et le Stade Toulousain en quête d’un nouveau record en Champions Cup ?

Le Stade Toulousain démarre sa campagne de Champions Cup avec un nouveau record en ligne de mire : celui du nombre de victoires dans la compétition.

Deuxième de ce classement avec 141 succès, le club Rouge et Noir n’est qu’à deux victoires du Leinster, qui en compte 143, mais il devra d’abord réussir sa phase de poules, comme le rappelle Pierre-Louis Barassi, pour viser l’avantage du terrain en phases finales.

Après une demi-finale en 2025 et un quart de finale en 2026, les Haut-Garonnais, six fois sacrés, entendent aller plus loin et décrocher une septième étoile.

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Recevoir en phases finales, l'objectif des poules

Le centre Pierre-Louis Barassi, cité par l'EPCR, en tire une consigne claire pour l'automne. L'objectif est de se donner les meilleures chances de recevoir en phases finales.

Cette rigueur vise un privilège précis. Selon l'EPCR, les clubs les mieux classés en poules bénéficient de l'avantage du terrain en phase à élimination directe. Les Toulousains n'ont pas pu en profiter ces dernières années. La saison dernière, deux défaites à l'extérieur leur ont notamment coûté cher, un aspect que le club espère corriger.

Le club cherchera cette saison à décrocher une septième étoile européenne. Certains pourraient y voir une pression supplémentaire après une saison dernière en demi-teinte, rapporte l'EPCR. Barassi ne partage pas cette opinion. Il attribue l'absence de pression à la nature de la compétition. Il y voit un « jeu plus mouvementé », où « on prend du plaisir à les jouer ». Il faut « juste profiter » de ces matchs, d'un type « un peu plus ouvert », avait-il aussi déclaré.

« Il va falloir être plus rigoureux et réguliers en phase de poules. Il n'y a pas de pression. C'est une compétition qu'on aime à Toulouse, qu'on a toujours aimée. »

Pierre-Louis Barassi, centre du Stade Toulousain

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Un record à aller chercher

Il reste au Stade Toulousain un record à aller chercher en Champions Cup : celui du nombre de victoires. Deuxième de ce classement, la maison rouge et noire en compte 141.

Devant elle, le Leinster, premier, en totalise 143. Les Haut-Garonnais ont disputé 202 matchs, pour 6 nuls et 55 défaites. Le Leinster en compte 204, pour 5 nuls et 56 défaites. Il suffirait donc de deux victoires pour égaler la province irlandaise.

Le Stade Toulousain compte six sacres dans la compétition. Il a pourtant été éliminé en demi-finale en 2025, puis en quart de finale en 2026. Le club entend aller plus loin cette saison, et l’EPCR rappelle qu’une campagne qui mène jusqu’au titre passe souvent par une phase de poules réussie. Première réponse dès ce week-end.