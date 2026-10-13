Lucien Richardis, un retour à Toulouse avorté en novembre ? Le Stade Toulousain à nouveau complètement déplumé avant l’hiver

Le Stade Toulousain se prépare de nouveau aux départs de nombreux internationaux de son effectif, à un mois de la fenêtre internationale.

Comme depuis plusieurs saisons, les Rouge et Noir pourraient s’appuyer sur leurs jeunes éléments pour pallier les absences de leurs cadres.

Parmi les remplaçants potentiels figurent les joueurs actuellement prêtés à l’échelon inférieur, tel Lucien Richardis, qui fait le bonheur d’Agen depuis le début de la saison.

Mais l’ouvreur-arrière pourrait également faire l’objet d’un appel de sa sélection nationale et être indisponible avec les champions de France.

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Lucien Richardis avec l'Espagne en novembre ?

Avec les absences annoncées de Thomas Ramos et Romain Ntamack, le Stade Toulousain avait prévu de pouvoir s’appuyer sur le jeune Lucien Richardis pour aider Mathias Remue ou encore Valentin Delpy à ces postes clés.

Si le dernier cité n’a pas encore foulé les pelouses de l’élite cette saison, il semble opportun pour lui d’en profiter pour rattraper un peu de temps de jeu dès son retour de convalescence.

Il pourrait d’ailleurs empiler les minutes, puisque Lucien Richardis, international espagnol à 7 reprises, pourrait faire partie du groupe pour les trois test-matchs des Leonas en novembre.

Selon les informations de La Dépêche du Midi, un accord doit être trouvé pour encadrer son temps de jeu, et sa présence ou non avec la sélection ibérique devrait se préciser au dernier moment, selon les dires du principal intéressé.

En cas de convocation, il pourrait disputer un match avec Toulouse (Pau), le 1er novembre, puis filer avec les Espagnols pour disputer les trois rencontres face à l’Uruguay (7 novembre), au Chili (14 novembre) et aux Samoa (21 novembre).

Les rookies toulousains sur le pont en novembre ?

Parmi les éléments que l’on attend sur cette fenêtre internationale à Toulouse, on compte des stars en devenir telles que Roméo Martin-Bonnard, Valentin Delpy ou encore Thomas Lacombre, pour guider les Toulousains en championnat.

Ils seront évidemment épaulés par les jeunes visages découverts à Castres plus tôt dans la saison, notamment Marc-Elie Kouassi, Mathis Gil ou Jérémy Nemor.

Mais également par certains joueurs qui évoluent régulièrement avec les Espoirs sans jamais avoir joué avec les professionnels, tels que Marceau Marzullo, Guillaume Raynaud, Heinz Lemoto, Bixintxo Daguerre ou encore Oriol Marsinyac, qui ont presque tous disputé la totalité des matchs du début d’année avec les jeunes Toulousains.