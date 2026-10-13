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Après Paul Costes, le Racing 92 perd Hassane Kolingar victime d'un malaise en marge de la rencontre face à Perpignan

Alors qu’il avait effectué la première période de cette rencontre face à l’USAP, Hassane Kolingar aurait fait un malaise quelque temps après sa sortie. Une tuile pour celui qui avait connu des problèmes cardiaques il y a à peine deux ans.

Nathan Heuillet 13/10/2026 à 15h58
Hassane Kolingar au repos après avoir fait un malaise. ©INPHO/James Crombie (EPCR)
Hassane Kolingar au repos après avoir fait un malaise. ©INPHO/James Crombie (EPCR)

C’est une semaine noire pour le Racing 92, qui vient de perdre coup sur coup deux de ses meilleurs joueurs en la personne de Paul Costes et de Hassane Kolingar.

En effet, le centre fraîchement arrivé du Stade Toulousain à l’intersaison est hospitalisé à la suite d’un accident de la route, comme vous l’appreniez dans nos colonnes. S’ajoute à cela le cas du pilier gauche, victime d’un malaise en marge de la dernière journée de Top 14.

Deux absences dont la durée n’a pas encore été communiquée par le Racing 92.

Racing 92. Paul Costes victime d’un accident de la route, vers plusieurs mois d'absence pour le centre

Hassane Kolingar : un cas inquiétant ?

Alors qu’il avait pourtant rendu plutôt belle copie face à Perpignan, marquant un essai dans le premier acte pour sa première titularisation de la saison, Hassane Kolingar se serait fait une très grosse frayeur en marge de la partie.

Selon le court communiqué du Racing 92, ce dernier a été victime d’un malaise. Le club a tenu, par cette même publication, à soutenir le pilier gauche, capé trois fois avec les Bleus, ainsi que Paul Costes, toujours aux soins après son accident de la route.

Pour le numéro 1 ciel et blanc, la situation pourrait se compliquer dans les semaines à venir : il a déjà passé par le passé quelques semaines loin des terrains pour des soucis cardiaques, avec des opérations et de la rééducation à l’été 2024.

Les semaines qui vont suivre seront donc cruciales pour son avenir, en espérant évidemment que ce ne soit pas aussi grave que par le passé pour celui qui a cumulé cinq apparitions cette saison.

Une infirmerie quasi vide

En plus du centre et du pilier gauche, le Racing 92 devra composer avec l’absence de Léo Carbonneau. Le jeune demi de mêlée, gravement blessé au genou durant la préparation estivale, est toujours en convalescence pour plusieurs mois.

Motif de satisfaction, le pilier droit géorgien Gia Khairashvili progresse et se rapproche d’un plein retour. Si le déplacement à Mayol semble avoir servi de test pour lui (24 minutes jouées), la rencontre face au Munster ou la réception de Montpellier la semaine suivante pourrait lui permettre de renouer à 100% avec les joutes professionnelles.

Derrière, aucun autre joueur de l’effectif ne semble touché : Patrice Collazo dispose d’une équipe au quasi grand complet, même si ces trois pertes semblent peser double dans la balance.

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vu le peu de temps de jeu de costes au racing, il n'est pas vraiment un de leurs meilleurs joueurs n'ayant pas joué depuis la j2 !


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