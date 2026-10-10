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Racing 92. Paul Costes victime d’un accident de la route, vers plusieurs mois d'absence pour le centre

Victime d’un accident de scooter jeudi à Paris, Paul Costes est toujours hospitalisé. Le centre du Racing 92 devrait manquer plusieurs mois de Top 14.

La Rédaction 10/10/2026 à 11h30
Deux matchs sous le maillot du Racing 92, puis un terrible coup d’arrêt. Paul Costes souffrirait de blessures à la rate et au foie après un accident de scooter. ©Wolrd Rugby
Deux matchs sous le maillot du Racing 92, puis un terrible coup d’arrêt. Paul Costes souffrirait de blessures à la rate et au foie après un accident de scooter. ©Wolrd Rugby

Selon nos informations, le trois-quarts centre du Racing 92, Paul Costes, aurait fait une chute en scooter jeudi 8 octobre, dans Paris.

Transporté à l'hôpital, l'ancien Toulousain souffrirait de blessures à la rate et au foie, selon La Dépêche du Midi. Toujours hospitalisé dans un établissement parisien ce samedi, le joueur de 23 ans présente toutefois un état de santé jugé rassurant.

Mais ses blessures devraient le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Aucune durée précise d'indisponibilité n'a encore été officiellement communiquée.

66 "games" et puis s'en va ? Paul Costes a-t-il (déjà) disputé son dernier match avec le Stade Toulousain ?

Arrivé cet été au club en provenance du Stade Toulousain, Paul Costes n'a disputé que deux rencontres de Top 14 avec la formation francilienne, face à Bordeaux et Lyon. Il était déjà écarté des terrains en raison d'un problème musculaire contracté durant la présaison.

Cette semaine encore, Patrice Collazo évoquait une reprise prochaine pour son jeune centre, alors en réathlétisation. Une perspective désormais compromise par cet accident, qui devrait priver le Racing 92 de sa recrue pendant une bonne partie de la saison.

Si la situation le nécessite, le Racing 92 pourrait envisager le recrutement d'un joker médical pour pallier cette longue absence.

Même si les solutions sont nombreuses parmi les trois-quarts (Tuisova, Habosi, Manu ou encore le jeune Ashvetia, qui a récemment prolongé avec les Franciliens), le club peut ainsi laisser à Paul Costes le temps de récupérer parfaitement de ses blessures.

Car au-delà des considérations sportives, la priorité reste évidemment la santé du joueur, qui venait tout juste d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

La rédaction du Rugbynistère lui souhaite un prompt rétablissement.

guedin81
guedin81

Paris c'est pas Toulouse : ils respectent la priorité à droite au dessus de la Garonne.
Bon rétablissement !


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