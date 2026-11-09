TOP 14. 5 essais en 4 matchs : l'éclosion tardive de Rayan Rebbadj, l'ancien ''galérien'' des Espoirs du RCT

Pierre Mignoni avait prévenu cet été qu'il comptait vraiment sur lui. Visiblement, le manager toulonnais ne faisait pas de langue de bois. Samedi, Rayan Rebbadj a signé un triplé face au Stade Français (43-23), portant son total à cinq essais en seulement quatre apparitions cette saison. Difficile de faire plus convaincant.

À Mayol, le champion olympique à VII a d'abord conclu un mouvement initié par Matéo Garcia et bien relayé d'une passe sur un pas de Melvyn Jaminet à la 17e minute. Avant de faire parler ses cannes et sa puissance à la 46e, en effaçant plusieurs défenseurs dans un mouchoir de poche, dont l'ancien maestro des Espoirs du RCT, Louis Carbonel.

Quand son troisième essai, en fin de rencontre, a finalement offert le bonus offensif aux Varois.

Une belle revanche pour celui qui ne faisait pas vraiment l'affaire à durant ses premières années Espoirs au RCT. S'il a, au fil du temps, trouvé un épanouissement par le 7, le gamin du 13 n'avait encore jamais véritablement performé avec la première de Toulon.

Preuve en est, l'ailier ne compte à ce jour que 20 matchs professionnels en rouge et noir, à 27 ans. Mais l'ancien septiste a prouvé qu'il a avait travaillé dur et su faire évoluer son jeu pour aujourd'hui offrir de vraies solutions sur les ailes du RCT. Samedi, le petit frère de Swan a parcouru 80 mètres la gonfle entre les mains, battu trois défenseurs et réalisé un sans faute en défense en 6 tentatives.

D'une pénurie à un embouteillage

De quoi lui offrir davantage de crédit auprès du staff toulonnais incarné par Franck Azéma aujourd'hui, malgré quelques pépins physiques récent qui l'ont empêchait de surfer sa forme du moment.

À un poste où Toulon a pas mal dû bricoler en ce début de saison, le club varois a ainsi pu bénéficier des retours simultanés de Gaël Dréan et Rayan Rebbadj face à Paris.

40 essais en 69 matchs : où se situe Gaël Dréan dans l’histoire des marqueurs du RCT ?

Des retours gagnants qui lui permettent d'envisager plus sereinement la fin d'année civile, et d'aborder les vacances avec tous les voyants au vert. Après 5 victoires consécutives, Toulon passera la trêve bien au chaud dans le Top 6. Bien loin des tumultes des premières semaines de la saison, sur la Rade...