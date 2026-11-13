Moins de repos pour Lyon, une reprise plus tardive pour Toulouse : deux préparations opposées avant leur confrontation en TOP 14

La trêve internationale est arrivée à point nommé pour les organismes du Top 14. Mais tous les clubs n'ont visiblement pas choisi le même programme. Avant de recevoir le Stade Toulousain le 28 novembre à Gerland, le LOU a décidé d'écourter les vacances de ses joueurs pour organiser un stage à Aix-en-Provence. Pendant ce temps, les Rouge et Noir ne reprendront que le 23 novembre.

Le LOU veut éviter son traditionnel coup de mou

Dans un entretien accordé au Progrès, Karim Ghezal explique vouloir mieux négocier la période hivernale. Selon ses propos relayés par Blog RCT, les Lyonnais ont accepté de réduire leurs congés pour participer à un stage dans les Bouches-du-Rhône dès la semaine prochaine.

Sixième du classement après neuf journées, le LOU reste sur dix points pris lors de ses trois dernières rencontres. Ghezal considère les réceptions de Toulouse, puis le déplacement à Castres le 5 décembre, comme des rendez-vous déterminants. L'objectif est de conserver la dynamique actuelle, sans connaître le passage à vide hivernal redouté par le manager.

Toulouse privilégie une reprise plus tardive

À Toulouse, le calendrier est différent. Selon Rugbyrama, les Stadistes reprendront le 23 novembre, contre le 19 pour Lyon. Quatre jours d'écart qui peuvent compter dans une saison particulièrement éprouvante.

Car Ugo Mola compose depuis plusieurs semaines avec une infirmerie bien remplie. Fin octobre, une quinzaine de joueurs étaient indisponibles selon Rugbyrama. Dans ces circonstances, permettre aux organismes de souffler constitue aussi un enjeu sportif. Reste à connaître le programme individuel des joueurs pendant cette coupure.

Deux méthodes, un même objectif

Faut-il y voir deux philosophies opposées ? Pas forcément. Le stage lyonnais peut servir à renforcer les automatismes collectifs, tandis qu'une reprise plus tardive peut favoriser la récupération. Sans connaître les charges de travail imposées aux joueurs, impossible d'affirmer qu'une approche sera plus efficace que l'autre.

Le verdict tombera sur la pelouse. Le LOU, battu à domicile par Toulouse lors de leur dernière confrontation à Gerland (19-41), espère cette fois faire tomber le leader. Mais les vacances raccourcies ne garantissent pas de meilleures jambes au moment d'aller au charbon.