Le contre de Kolbe n'explique pas tout : face aux Springboks en 2023, le XV de France a surtout payé son manque d'efficacité

Trois ans ont passé, mais le quart de finale perdu face aux Springboks (28-29) reste dans toutes les mémoires. Le contre de Cheslin Kolbe sur Thomas Ramos a marqué les esprits. Pourtant, une statistique moins connue explique aussi pourquoi les Bleus ont quitté leur Mondial dès les quarts, malgré leur domination. À quelques heures des retrouvailles au Stade de France, elle mérite qu'on s'y attarde.340kg contre 380 : la première ligne du XV de France à l’épreuve de la société de terrassement sud-africaine
Des Springboks redoutables d'efficacité
Selon les statistiques publiées par World Rugby, les Français ont eu davantage de possession, d'occupation et d'incursions dans les 22 mètres adverses. Pourtant, chaque visite leur a rapporté seulement 2 points en moyenne, contre 3,25 pour les Sud-Africains. Autrement dit, les Boks ont beaucoup mieux exploité leurs occasions.
Et les chiffres de la première période donnent presque le vertige. D'après Opta, l'Afrique du Sud n'a passé que 99 secondes en possession du ballon dans le camp français avant la pause. Trois incursions dans les 22 mètres, trois essais ! Une efficacité clinique qui a permis aux champions du monde de rester au contact malgré la domination tricolore.
Le combat au sol a pesé lourd
Mais le problème français dépassait la finition. Les Springboks ont également ralenti les sorties de balle, avec des rucks français à 4,44 secondes en moyenne, contre 4,14 sur l'ensemble du tournoi. Une différence qui paraît minime, mais laisse davantage de temps à une défense aussi organisée pour se replacer, avant de monter très fort. Après la rencontre, Thomas Ramos regrettait justement le manque de ballons propres pour les demis.14 pénalités en mêlée contre les All Blacks : pourquoi le XV de France a changé sa préparation avant d'affronter les Springboks
Le dernier quart d'heure illustre cette capacité sud-africaine à faire basculer une rencontre. Alors que les Bleus menaient 25-19, Eben Etzebeth allait à dame à la 67e minute, avant la transformation de Handré Pollard. Ce dernier enquillait ensuite une pénalité lointaine pour porter le score à 29-25. Dix points inscrits en quelques minutes, après une longue période de domination française.
Une leçon à retenir pour les Bleus
Ramos ramenait finalement les siens à un petit point, sans parvenir à renverser la situation. Fabien Galthié regrettait après le match une dernière attaque sous les poteaux, dont l'issue aurait pu être différente avec une sortie de balle plus rapide.
Ce vendredi, face aux doubles champions du monde, entrer dans les 22 mètres ne suffira pas. Il faudra conserver des ballons rapides, protéger les rucks et concrétiser les temps forts. Car face à ces Springboks, une occasion laissée en route peut coûter très cher. Les Français en savent quelque chose.XV DE FRANCE. La "ruse" des Bleus sur les ballons hauts : ce que font les joueurs que personne ne regarde
il n'explique pas tout, il explique la défaite.
l'intégrité aurait recommandé un retour vidéo de vérification.
ça n'a pas été le cas. donc erreur d'arbitrage. donc vol manifeste.
point barre.
Dupont qui n'était pas suffisamment rétabli pour jouer tout le match après la tentative homicide du joueur namibien quelques semaines auparavant.
Le déchet sur les ballons hauts.
L'arbitrage qui n'a pas été à la hauteur d'un 1/4 de phase finale de CDM (et qui a continué à dysfonctionner en faveur des Sudafs sur les 2 matchs suivants...)
on a fait aussi beaucoup, beaucoup d'erreurs, il ne faut pas enlever ça de l'équation. Surtout parce que c'est la seule chose qu'on maitrise vraiment.
L'arbitre est comme il est et tu ne maitrises jamais ses décisions. Se cacher derrière ça, ça empêche de progresser sur les lacunes que tu as montrées et qui t'ont coûté cher.
"oui mais si l'arbitre avait été gentil avec nou,s avec nos lacunes on aurait gagné !" Peut-être. J'adore la science-fiction mais dans la préparation rationnelle d'une équipe, ça ne me parait pas le plus efficace.
regarde ce que tu as mal fait et améliore.
Les facteurs clés ont été nos lacunes en réception de jeu au pied (réception pure, organisation autour du receveur) et les erreurs dans le jeu qui ont été plus nombreuses que d'habitude.
J'ai en tête une action où on enchaine les khonneries après un ruck dans les 22 des boks : Dupont relève un ballon sans savoir ce qu'il va en faire, le temps qu'il décide, il se fait croquer par la défense et balance une saucisse à Cissou qui en tant que pilier qui reçoit un ballon qui lui rebondit dans les chevilles, fait ? fait ? Une chistera à une main sans contrôle qui se termine par terre n'importe où, un bok tape dedans au pied et on prend un essai en contre.
Notre jeu était certes très créatif mais avec aussi un manque de maitrise et du hourra rugby qu'on a payé cash.
STOP avec ça, vraiment faut arrêter les conneries.
On s'est fait enfumer, notre efficacité, elle a été tué par l'arbitrage scandaleux.
Rien que la dernière pénalité qui donne l'avantage aux SUDAF est un scandale.
Faut arrêter de dire qu'on a pas été efficace, alors qu'on aurait eut un tout autre match si dès le début du match l'en avant de Etzebeth avait été siflé, un carton donné, et un essai de pénalité sifflé.
Ce soir là on ne pouvait pas gagner devant tant de mauvaises décisions concernant l'arbitrage.
EDIT: Et je ne parle pas de l'attentat contre Danty (il me semble que c'est bien durant le 1/4)
Tu peux dire les deux surtout, en revoyant certaines phases du match il y a quand même énormément de scories et des actions qui auraient pu être mieux jouées.
Ça n'empêche pas qu'il y a effectivement un sujet sur l'arbitrage. Perso les décisions sur le contre de Kolbe et Etzebeth ne me choquent pas. Celles sur le jeu au sol, beaucoup plus. D'autant plus avec les nouvelles directives d'arbitrage annoncées début 2023.
j'ai les mêmes remarques que toi Barraka.
L'arbitrage mais aussi notre faiblesse sur les diagonales hautes qui nous coûte 3 essais. Et on a pris des essais comme ceux-là (sur les diagonales hautes) pendant presque un an, ça avait commencé lors du T6 2023 et ça a contiunué pendant les matchs de prépa et ceux de poule. Pratiquement toutes les équipes qu'on jouées durant cette période nous plante au moins un essai de ce type. Et le staff ne semble s'en rendre compte qu'à la mi-temps du 1/4 de finale avec un Galythié ébahi qui déclare: "P*tain les mecs! ils nous prennent trois ballons sur la tête!"
et puis ce n'était pas joué au doigt mouillé.
Dans chacune de ces phases, le jeu se déploie vers une aile et ils ont laissé systématiquement un de leurs trois grands dans l'autre couloir, c'est lui qui ira au ballon avec ses deux mètres face à des joueurs plus petits (Etzebet ou Du Toit, il me semble).
Ils tapent ensuite un coup de pied peu profond, 10/15 mètres derrière la ligen de défense, de manière à ce que le second rideau soit trop court pour y aller et que ce soit le premier rideau qui vienne le jouer en reculant et sans personne dans le camp des boks parmi les bleus.
Si c'est le second rideau qui monte, le grand bok en déviant vers son camp peut tomber sur un bleu du premier rideau qui n'aurait plus personne devant lui et pourrait aller marquer.
C'est tactiquement pensé, techniquement maitrisé et nous ben, on a pleuré.
C'est signé Picasso-Erasmus, un génie! Mais si je dois retenir une situation qui démontre bien qu'Erasmus a "mangé la tête" de Galthié, c'est l'arrêt de volée dans leurs 22m, où ils choisissent de prendre mêlée. Quand tu vois la gueule des notres, le bras balants, qui se demandent "mais qu'est-ce qu'ils foutent", ça éclaire beaucoup sur le facteur psychologique du match. Et derrière ça, je crois qu'ils engrangent, il me semble... Quant à l'arbitre, lui aussi s'est fait "manger la tête", mais toute la semaine qui précède le match. Erasmus ne l'a pas lâché! Et BOK a tellement eu peur de faire un arbitrage maison, qu'il a fait l'exact opposé! Là-aussi, bravo Erasmus!