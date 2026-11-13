Le contre de Kolbe n'explique pas tout : face aux Springboks en 2023, le XV de France a surtout payé son manque d'efficacité

Trois ans ont passé, mais le quart de finale perdu face aux Springboks (28-29) reste dans toutes les mémoires. Le contre de Cheslin Kolbe sur Thomas Ramos a marqué les esprits. Pourtant, une statistique moins connue explique aussi pourquoi les Bleus ont quitté leur Mondial dès les quarts, malgré leur domination. À quelques heures des retrouvailles au Stade de France, elle mérite qu'on s'y attarde.

340kg contre 380 : la première ligne du XV de France à l’épreuve de la société de terrassement sud-africaine

Des Springboks redoutables d'efficacité

Selon les statistiques publiées par World Rugby, les Français ont eu davantage de possession, d'occupation et d'incursions dans les 22 mètres adverses. Pourtant, chaque visite leur a rapporté seulement 2 points en moyenne, contre 3,25 pour les Sud-Africains. Autrement dit, les Boks ont beaucoup mieux exploité leurs occasions.

Et les chiffres de la première période donnent presque le vertige. D'après Opta, l'Afrique du Sud n'a passé que 99 secondes en possession du ballon dans le camp français avant la pause. Trois incursions dans les 22 mètres, trois essais ! Une efficacité clinique qui a permis aux champions du monde de rester au contact malgré la domination tricolore.

Le combat au sol a pesé lourd

Mais le problème français dépassait la finition. Les Springboks ont également ralenti les sorties de balle, avec des rucks français à 4,44 secondes en moyenne, contre 4,14 sur l'ensemble du tournoi. Une différence qui paraît minime, mais laisse davantage de temps à une défense aussi organisée pour se replacer, avant de monter très fort. Après la rencontre, Thomas Ramos regrettait justement le manque de ballons propres pour les demis.

14 pénalités en mêlée contre les All Blacks : pourquoi le XV de France a changé sa préparation avant d'affronter les Springboks

Le dernier quart d'heure illustre cette capacité sud-africaine à faire basculer une rencontre. Alors que les Bleus menaient 25-19, Eben Etzebeth allait à dame à la 67e minute, avant la transformation de Handré Pollard. Ce dernier enquillait ensuite une pénalité lointaine pour porter le score à 29-25. Dix points inscrits en quelques minutes, après une longue période de domination française.

Une leçon à retenir pour les Bleus

Ramos ramenait finalement les siens à un petit point, sans parvenir à renverser la situation. Fabien Galthié regrettait après le match une dernière attaque sous les poteaux, dont l'issue aurait pu être différente avec une sortie de balle plus rapide.

Ce vendredi, face aux doubles champions du monde, entrer dans les 22 mètres ne suffira pas. Il faudra conserver des ballons rapides, protéger les rucks et concrétiser les temps forts. Car face à ces Springboks, une occasion laissée en route peut coûter très cher. Les Français en savent quelque chose.

XV DE FRANCE. La "ruse" des Bleus sur les ballons hauts : ce que font les joueurs que personne ne regarde