Jalibert se rapproche d'un retour, Marchand doit renoncer : le XV de France retrouve un ouvreur mais perd un cadre devant

Au lendemain de la victoire des Bleus face aux Springboks (21-19), Fabien Galthié devrait récupérer une option précieuse à l'ouverture. Selon le Midi Olympique, Matthieu Jalibert est attendu à Marcoussis pour préparer le choc contre l'Argentine. Une bonne nouvelle qui pourrait rebattre les cartes à la charnière. En revanche, Julien Marchand ne devrait plus rejouer durant la compétition.

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Jalibert avait annoncé la couleur sur TF1

L'ouvreur bordelais devrait retrouver le groupe France en début de semaine prochaine. Absent depuis le 20 septembre, victime d'une déchirure du quadriceps droit puis d'une rechute mi-octobre, Jalibert entrevoit enfin le bout du tunnel. Reste à savoir s'il sera suffisamment remis pour prétendre à une place sur la feuille de match face aux Pumas.

Et le principal intéressé avait laissé planer quelques indices vendredi soir. Présent au micro de TF1 avant France-Afrique du Sud, le Bordelais confiait avoir bien travaillé et être sur le chemin du retour. Avant de glisser : « Pourquoi pas une belle surprise avant la fin ? » Une déclaration qui prend une autre dimension quelques heures après l'exploit tricolore.

Dupont-Lucu, une association déjà condamnée ?

Face aux Springboks, Galthié avait surpris son monde en titularisant deux demis de mêlée. Dupont, numéro 10 dans le dos, avait finalement conservé ses habitudes derrière les rucks, laissant Lucu prendre les commandes à l'ouverture. Une association inédite qui a largement contribué au succès français, malgré quelques difficultés dans l'animation.

Le retour potentiel de Jalibert offrirait davantage de possibilités au staff. Avec Ntamack blessé à l'épaule, Ramos et Hastoy également indisponibles, retrouver un spécialiste du poste serait précieux. L'association Dupont-Jalibert pourrait donc être relancée, tandis que Lucu retrouverait son rôle habituel de doublure à la mêlée.

Mais après sa prestation convaincante face aux Boks, le Bordelais aura aussi marqué des points. Et précipiter le retour de son coéquipier de l'UBB après près de deux mois d'absence comporterait forcément une part de risque.

Marchand forfait, Cramont dans le groupe

Autre information révélée par le Midol : Julien Marchand est forfait jusqu'à la fin du Championnat des Nations. Le talonneur toulousain, attendu titulaire face à l'Afrique du Sud, avait finalement renoncé après avoir ressenti une tension à la cuisse. Peato Mauvaka avait pris sa place au coup d'envoi, tandis que Maxime Lamothe intégrait le banc.

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Guillaume Cramont devrait donc conserver sa place de troisième talonneur pour préparer l'Argentine, le 21 novembre, puis le dernier rendez-vous à Twickenham. Dans un groupe déjà sérieusement touché par les blessures, Galthié récupère une solution derrière sa mêlée, mais perd un cadre supplémentaire devant. Le prochain rassemblement promet encore quelques ajustements.