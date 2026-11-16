Les pauvres Japonais n'avaient pas besoin de ça. Entré en jeu face au Japon lors du large succès anglais (78-15), le troisième ligne d'Exeter Greg Fisilau a marqué les esprits, samedi à Twickenham. Et a transformé son passage sur la pelouse en véritable démonstration de puissance.

Le joueur de 23 ans, d'origine tongienne, a d'abord fait parler ses épaules en titane. Shinya Komura puis Kazuma Ueda ont goûté à au passage de la pelleteuse d'Exeter avec un goût amer. Pour deux caramels à coller aux dents qui ont immédiatement donné le ton de son entrée en jeu.

Auteur également d'un essai en force, c'est surtout sa charge plein champ en seconde période qui a marqué les esprits. Frontalement, Fisilau éteignait le solide centre japonais Samisoni Tua, qui devait sortir sur commotion après avoir terminé sur les fesses.

Énorme en ce début de saison

À seulement 23 ans, le colosse d'Exeter (1m89 pour 113kg) a donc impressionné de par la dureté dégagée par ses interventions. À seulement 23 ans, ses premières capes surfent donc sur l'énorme début de saison qu'il réalise avec son club.

Formé notamment chez les Wasps, Fisilau a rejoint Exeter en 2022. International anglais chez les moins de 20 ans à 14 reprises, il s'est progressivement imposé comme un élément important des Chiefs, avec plus de 75 apparitions sous leurs couleurs.

Greg Fisilau vient donc d'envoyer un message clair à Steve Borthwick : il faudra compter avec lui malgré une troisième ligne anglaise particulièrement concurrentielle.

Sa puissance, son agressivité et sa capacité à marquer l'adversaire pourraient bien lui offrir une place grandissante dans les plans du sélectionneur.