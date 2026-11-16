Les pauvres Japonais n'avaient pas besoin de ça. Entré en jeu face au Japon lors du large succès anglais (78-15), le troisième ligne d'Exeter Greg Fisilau a marqué les esprits, samedi à Twickenham. Et a transformé son passage sur la pelouse en véritable démonstration de puissance.
Le joueur de 23 ans, d'origine tongienne, a d'abord fait parler ses épaules en titane. Shinya Komura puis Kazuma Ueda ont goûté à au passage de la pelleteuse d'Exeter avec un goût amer. Pour deux caramels à coller aux dents qui ont immédiatement donné le ton de son entrée en jeu.
Auteur également d'un essai en force, c'est surtout sa charge plein champ en seconde période qui a marqué les esprits. Frontalement, Fisilau éteignait le solide centre japonais Samisoni Tua, qui devait sortir sur commotion après avoir terminé sur les fesses.
Énorme en ce début de saison
À seulement 23 ans, le colosse d'Exeter (1m89 pour 113kg) a donc impressionné de par la dureté dégagée par ses interventions. À seulement 23 ans, ses premières capes surfent donc sur l'énorme début de saison qu'il réalise avec son club.
Formé notamment chez les Wasps, Fisilau a rejoint Exeter en 2022. International anglais chez les moins de 20 ans à 14 reprises, il s'est progressivement imposé comme un élément important des Chiefs, avec plus de 75 apparitions sous leurs couleurs.
Greg Fisilau vient donc d'envoyer un message clair à Steve Borthwick : il faudra compter avec lui malgré une troisième ligne anglaise particulièrement concurrentielle.
Sa puissance, son agressivité et sa capacité à marquer l'adversaire pourraient bien lui offrir une place grandissante dans les plans du sélectionneur.
Ce match est très très loin du niveau que va être celui contre les AB qui vont être revanchard avec les titulaires et pas l'équipe B envoyée se faire battre au PdG !