4 essais en 4 matchs, voilà le bilan que dresse Aaron Grandidier lorsqu’il arbore le maillot du XV de France, et face aux Springboks, il a soigné un peu plus ses statistiques.

Auteur du premier essai, ce dernier a, par éclats, démontré des choses plus qu’intéressantes avec le numéro 14 dans le dos.

Une aubaine pour les Bleus, qui voient un nouveau profil venir garnir leurs rangs en vue du Mondial 2027.

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3e meilleur duelliste d’Europe dans les airs

On ne cesse depuis des mois de vanter les qualités aériennes des ailiers palois. Force est de constater que, face aux Springboks, grands amateurs du jeu au pied de pression, cela a fait mouche.

Son très gros passif au rugby à VII pousse Aaron Grandidier à être impeccable dans les airs, avec un taux de réussite de 40 %. Il figure juste derrière Steward et Niniashvili (44 % et 42 %).

Pour résister à la pression sur les seconds ballons, il fallait capter tout simplement ces chandelles directement. C’est ce qu’a fait l’ailier palois, le plus clair du temps, devançant même Ethan Hooker dans le second acte, le Sud-Africain lui rendant pourtant près de 8 centimètres.

Mais Grandidier ne se limite pas à ses duels aériens. Avec 278 mètres parcourus ballon en main, il est aussi le 5e joueur à avoir le plus avancé dans la compétition. Face aux Springboks, c’est lui qui a le plus couru avec le ballon, totalisant 55 mètres. Preuve que l’ailier n’est pas qu’un simple duelliste, mais un joueur parfaitement accompli.

5 - The top 5 for catch % from contested kicks in European club rugby since the start of 2025/26 (min. 50 attempts) contains the France starting back three for #FRAvRSA: 44% - Steward 42% - Niniashvili 40% - Grandidier-Nkanang 36% - Attissogbe 35% - Bielle-Biarrey Defused? https://t.co/lIN0OfvSoP — OptaJonny (@OptaJonny) November 11, 2026

Gros embouteillage en vue ?

Alors que le poste semblait réservé à Damian Penaud, ce dernier a été doublé par Théo Attissogbé et désormais par Aaron Grandidier. Les choix vont commencer à compter aux ailes du XV de France.

En effet, avec le retour programmé de Thomas Ramos avant le prochain Tournoi des 6 Nations, Théo Attissogbé devrait retrouver son poste d’ailier et entrer en concurrence avec son coéquipier en club.

Fabien Galthié devra trancher dans les prochaines semaines, mais le champion olympique à VII semble plaire de plus en plus au sélectionneur.

"Chaque chose qu’on lui demande, il l’enregistre et il la fait. Il est toujours très bon. On connaît sa spécificité dans le jeu aérien, qui aujourd’hui est un secteur primordial. Mais il a aussi d’autres palettes dans son jeu, c’est un très bon joueur de duel, qui défend bien les espaces aussi."

Fabien Galthié après France - Afrique du Sud (Actu Rugby)