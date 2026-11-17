Une dernière marche avant Twickenham. Ce samedi 21 novembre, le XV de France retrouve l'Argentine au Stade de France, pour la sixième journée du Championnat des Nations. Une rencontre décisive pour les hommes de Fabien Galthié, qui peuvent décrocher leur billet pour la première finale de cette nouvelle compétition internationale.

Les Bleus arrivent avec le plein de confiance après leur victoire contre l'Afrique du Sud (21-19), vendredi dernier. Au terme d'un véritable bras de fer, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont fait tomber les doubles champions du monde en titre. Un succès qui les place en tête du groupe Nord avec 21 points, devant l'Angleterre et l'Irlande, toutes deux à 20 unités.

5 points pour s'offrir une finale à Twickenham

Et le calcul est plutôt simple pour les Tricolores. Une victoire bonifiée contre les Pumas garantirait leur qualification pour la finale, programmée le dimanche 29 novembre à Twickenham. Sans bonus, même une victoire pourrait ne pas suffire, selon les résultats des poursuivants. L'Angleterre affrontera les All Blacks, tandis que l'Irlande défiera les Springboks. Deux sacrés morceaux pour les concurrents des Français.

L'Argentine avait encaissé 37 points en 2024

Les Bleus retrouveront un adversaire qu'ils avaient dominé 37-23 le 22 novembre 2024, déjà au Stade de France. Ce soir-là, les Français avaient viré en tête 30-9 à la pause, avant de voir les Pumas réduire l'écart. Thibaud Flament, Gabin Villière et Louis Bielle-Biarrey avaient notamment franchi la ligne d'en-but. Les Sud-Américains avaient donc déjà montré leur capacité à réagir, même sérieusement distancés.

Cette fois, l'Argentine débarque après une courte victoire contre l'Italie (19-14), obtenue samedi dernier à Gênes. Un résultat qui lui a permis de retrouver le sourire après une lourde défaite en Irlande (42-12). Les Pumas auront besoin de davantage de maîtrise pour rivaliser avec des Français particulièrement efficaces lorsqu'ils parviennent à accélérer leurs sorties de balle.

Une dernière répétition avant le week-end final

Fabien Galthié dispose également de nouvelles possibilités dans son groupe. Matthieu Jalibert et Anthony Jelonch ont été rappelés pour préparer cette rencontre, tandis que Julien Marchand reste absent. Le retour de l'ouvreur bordelais offre notamment une solution supplémentaire à un poste où Antoine Dupont avait été aligné face aux Springboks. Reste à connaître les choix définitifs du staff.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder France-Argentine ?

France - Argentine débutera samedi 21 novembre à 21h10 au Stade de France, en direct sur TF1 et TF1+. Et avec une place en finale à aller chercher, les Bleus auront une belle occasion de prolonger leur automne.