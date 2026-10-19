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À 33 ans et 20 essais à Toulouse, le compétiteur Teddy Thomas a-t-il (vraiment) tiré un trait sur les Bleus ?

Teddy Thomas, ailier du Stade Toulousain, dit ne pas penser aux Bleus, mais répondrait présent s'il était rappelé.

La Rédaction 19/10/2026 à 11h30
Teddy Thomas, ailier du Stade Toulousain, était titulaire à l'aile face à Exeter, dimanche, en Champions Cup. Screenshot : LNR
Teddy Thomas, ailier du Stade Toulousain, était titulaire à l'aile face à Exeter, dimanche, en Champions Cup. Screenshot : LNR

Et si Teddy Thomas retrouvait les Bleus à 33 ans ? Titulaire avec Toulouse, l'ailier supersonique pourrait bien avoir une carte à jouer cet automne, à moins d'un an du Mondial 2027.

Avec Penaud et Villière pas dans le coup et Dréan blessé, une fenêtre pourrait s'ouvrir pour le crâne le plus lisse du rugby français. Encore faut-il convaincre Fabien Galthié, dans un secteur où la concurrence reste féroce.

Mais "TT" n'a rien perdu de ses jambes ! Flashé à 36,72 km/h la saison passée, il demeure toujours l'un des joueurs les plus rapides du championnat. Une forme physique qui lui permet de s'épanouir dans le projet de jeu toulousain.

Et les chiffres parlent d'eux-même : il a inscrit 20 essais en 31 matchs depuis son arrivée à Toulouse. Dans un collectif exigeant, l'ancien Rochelais a retrouvé son efficacité et une régularité précieuse.

Longtemps critiqué pour ses lacunes défensives, Thomas peut désormais faire valoir son expérience et sa polyvalence. Quand ses qualités de facteur X restent, elles, redoutables.

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Interrogé par L'Équipe sur les Bleus, il assure ne pas y penser. Mais la porte reste ouverte : "Si je dois être rappelé, je répondrai présent."

Voir son fils de trois ans l'admirer sous le maillot bleu serait même une belle récompense pour ne pas laisser son compteur à 28 sélections . Et si le Mondial 2027 offrait à Teddy Thomas un dernier grand défi international ?

FabienPelouse
FabienPelouse

A moins d'une hécatombe...


Vu son niveau de jeu actuel, celui qui voudra piquer la place d'Attissogbe va devoir mettre les bouchées doubles ...


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Chandelle 72
Chandelle 72

Sans parler de LBB


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FabienPelouse
FabienPelouse

Cela va sans dire. Penaud a peu de chances de voir l'Australie.


Chandelle 72
Chandelle 72

Il a déclaré récemment qu'il s'éclatait à Toulouse. Franchement ça se voit et ça fait plaisir de voir un joueur de 33ans redémarrer sportivement ainsi.


Ça prouve aussi s'il en était besoin que Toulouse dans ses recrutements est extrêmement perspicace


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