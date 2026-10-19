CHAMPIONS CUP. De joker en Pro D2 à guerrier face au Leinster : Kévin Noah, le colosse que Clermont attendait

Malgré la lourde défaite de Clermont face au Leinster (23-48), un Jaunard a particulièrement marqué les esprits. Si l'on ne présente plus Harry Plummer, métronomique malgré la flotte, Kévin Noah, titulaire en numéro 8, a livré une prestation pleine d'engagement face à l'armada irlandaise.

Avec Tolofua, Muarua et Ratuva blessés, Kremer suspendu, l'ASM abordait ce choc européen avec une troisième ligne décimée et un pack très allégé. Mais Christophe Urios disposait encore dans sa besace d'un sacré client pour répondre au défi physique.

Défait mais fier, Urios salue la jeunesse courageuse de Clermont : ''C'est la mentalité que je veux voir''

Dix courses ballon en main, treize plaquages, meilleur total clermontois : Kévin Noah (1m88 pour 118kg) n'a pas ménagé ses efforts. Dans une rencontre où les Auvergnats ont souvent subi, l'ancien Neversois a constamment tenté de faire avancer les siens et de marquer l'adversaire, parfois au prix de son intégrité physique.

Secoué par un plaquage à 3 sur une charge à cinq mètres de l'en-but irlandais, puis effacé dans les airs sur le renvoi suivant, le troisième ligne a finalement quitté la pelouse à bout de souffle, légèrement blessé à la 66e minute. Sans que cela efface ses efforts.

Un sauvageon comme aime Urios

D'autant que le parcours de ce "sauvageon" - comme aime le dire Christophe Urios - donne encore davantage de relief à cette performance. Repéré à Massy par Clermont, puis enfermé en Pro D2 pour un profil jugé trop abrasif et indiscipliné, Noah a dû faire ses preuves à Nevers, loin des projecteurs de la Champions Cup, pendant plusieurs années.

Passer du rôle d'impact player en Pro D2 à celui de titulaire face à Jack Conan, Josh van der Flier et Ryan Baird en quelques mois seulement, il y a un monde. Un fossé que le puissant troisième ligne a franchi sans cligner des yeux, ce samedi.

TOP 14. À poil en 3ème ligne, Clermont sur la piste d'un puissant joker médical fidjien ?

À l'heure où Clermont cherche des solutions dans son paquet d'avants, Noah vient ainsi de rappeler qu'il pouvait être bien plus qu'une doublure selon la stratégie et le profil de l'adversaire. Et si les absences révélaient finalement un véritable numéro 8 toujours prêt à taper du poing sur la table ? En espérant que sa blessure ne soit pas trop sérieuse...