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TOP 14. À poil en 3ème ligne, Clermont sur la piste d'un puissant joker médical fidjien ? 

Avec la Champions Cup et le TOP 14 à mener de front, Clermont ne peut guère se permettre de subir durablement dans les zones d'affrontement. Pour Urios, retrouver de la puissance devant apparaît comme une priorité.

Theo Fondacci 14/10/2026 à 16h05
Kamikamica était un peu moins épais à son arrivée en France que maintenant. Screenshot : UBB Rugby
Kamikamica était un peu moins épais à son arrivée en France que maintenant. Screenshot : UBB Rugby

À Clermont, les gros porteurs se font rares en ce moment. Selon La Montagne, l'ASM recherche un joker médical en troisième ligne pour renforcer un secteur particulièrement touché par les blessures. Un besoin devenu pressant pour Christophe Urios.

Car les absences s'accumulent. Selevasio Tolofua, victime d'une fracture du péroné, manque à l'appel depuis la préparation. Le colossal Pio Muarua est également blessé, tandis que Tevita Ratuva est indisponible en deuxième ligne.

À ces forfaits s'ajoutent les pépins physiques de Pita-Gus Sowakula et la suspension de Marcos Kremer. Autant de joueurs capables de faire avancer l'équipe qui manquent fortement, en ce moment. 

Un ancien de Brive sur le point de signer ?

Résultat, l'ASM manque de puissance ballon en main et Urios doit bricoler avec les forces disponibles. 

Le club recherche donc comme joker médical un troisième ligne puissant, capable d'enchaîner les collisions et d'apporter une véritable solution en sortie de mêlée. Même si les options sont limitées à cette période de l'année.

TRANSFERT. Un athlète de 111kg débarque sur la côte basque pour remuer de la viande

Selon La Montagne, Kitione Kamikamica (30 ans) est venu effectuer un essai cette semaine au Michelin. Sans club depuis son départ de Vannes en juin dernier, le Fidjien (1,88 m, 110 kg) reste sur une saison presque blanche mais possède des qualités d'impact intéressantes. 

Découvert à Brive et passé aussi par le Racing 92 et l'UBB, il compte 62 matchs de Top 14 au total. Si rien n'est encore fait, la réalité du marché laisse imaginer une signature prochaine...

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