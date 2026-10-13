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TRANSFERT. Un athlète de 111kg débarque sur la côte basque pour remuer de la viande

Biarritz se cherchait une option puissance derrière sa mêlée, pour suppléer le camion tongien Sione Vailanu.

Theo Fondacci 13/10/2026 à 17h15
L'explosif Matt Oworu. Screenshot : World Rugby
L'explosif Matt Oworu. Screenshot : World Rugby

Depuis le début de saison, il a répondu aux attentes. Alors que Biarritz se cherchait une option puissance derrière sa mêlée, le camion tongien Sione Vailanu est arrivé en forme au Pays Basque, enchaîne (six matchs, cinq titularisations) et contribue au bon début d’exercice du club rouge et blanc.

Mais l’ancien des Saracens ne pourra pas tenir le poste tout seul toute la saison. C’est ainsi que le BOPB cherchait un autre spécialiste du poste, en plus du jeune Andrea Sacco, dynamique et intéressant dans la rotation d’une saison à 30 matchs minimum.

C’est ainsi que, selon les informations de Rugbyrama, Biarritz serait sur le point d’engager un colosse venu des Etats-Unis.

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Un ancien septiste de 111kg

Son nom ? Matt Oworu. Voilà qui ne vous dira probablement rien. Mais l’épais numéro 8 de 111kg compte 16 sélections avec le Canada à 26 ans, et a représenté l'équipe nationale à 7 avec brio par le passé.

Il évolue actuellement en Major League Rugby, du côté des Chicago Hounds, où sa puissance et son explosivité font régulièrement de sérieux dégâts.

Joueur impressionnant physiquement, il sera intéressant de suivre son adaptation à la ProD2. Dans un championnat de plus en plus exigeant qui pourrait donc révéler en France ce garçon d’origine zimbabwéenne.

Début décembre, lors de la réception de Provence Rugby, il pourrait ainsi croiser la route de son compatriote Tyler Ardron.

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