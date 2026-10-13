Jalibert reprend l’entraînement plus tôt que prévu, Ntamack brille : Fabien Galthié pourrait retrouver ses deux ouvreurs en novembre

À trois semaines du début des rencontres internationales de novembre, Fabien Galthié pourrait retrouver ses deux ouvreurs majeurs. Romain Ntamack enchaîne les prestations convaincantes sous le maillot toulousain, tandis que Matthieu Jalibert vient de reprendre l'entraînement avec Bordeaux-Bègles. Ce mardi 13 octobre, La Dépêche révèle que le Girondin a retrouvé les terrains après sa blessure au quadriceps droit survenue le 20 septembre face au Stade Français.

Trois semaines après sa déchirure, Jalibert a participé à une séance physique individualisée, enchaînant les courses avec un préparateur de l'UBB. Son retour à la compétition n'est pas encore programmé. Mais sa reprise intervient plus tôt que prévu et relance forcément la question de sa disponibilité pour les Bleus, attendu dès le 7 novembre contre les Fidji.

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Ntamack répond présent avec Toulouse

Pendant ce temps, Romain Ntamack accumule les minutes et les performances avec le Stade Toulousain. Dimanche, face à Bayonne, le numéro 10 a inscrit un essai et réussi cinq transformations, soit 15 points lors du succès bonifié des Rouge et Noir (45-34). Une nouvelle prestation qui renforce sa candidature pour retrouver les commandes du XV de France.

Plus en confiance, et débarassé de ses pépins physiques, le numéro 10 du Stade a récemment confié qu'il avait eu un déclic psychologique qui lui avait permis de retrouver son jeu et le plaisir sur le pré. A trop vouloir faire briller les autres, il avait par s'oublier. Avec la Coupe du monde en ligne de mire, on peut s'attendre à une montée en puissance du Toulousain. Lui qui avait manqué l'édition 2023 au profit du Bordelais.

Les deux ouvreurs possèdent des qualités différentes. Ntamack excelle dans la gestion des espaces, le timing de ses interventions et sa connexion avec Antoine Dupont. Jalibert apporte davantage d'initiatives individuelles, d'accélérations et de prises de risque balle en main. Deux lectures du poste qui offrent au staff tricolore plusieurs façons d'attaquer une défense, notamment selon la pression adverse.

Et si Galthié utilisait encore les deux ?

L'idée a déjà été expérimentée pendant la tournée de juillet 2026. Face à l'Australie puis au Japon, Fabien Galthié avait associé Ntamack à l'ouverture et Jalibert à l'arrière. Une formule reconduite après la victoire contre les Wallabies (42-26). Mais vu le niveau au centre à l'heure actuelle et les différentes connexions entre Palois, Bordelais et Toulousains, on imagine mal le sélectionneur faire l'originalité cet automne. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'il y ait du turnover.

Novembre peut redistribuer les cartes

Le calendrier offre une vraie marge de manœuvre à Galthié. Les Bleus affronteront les Fidji le 7 novembre, l'Afrique du Sud le 13 et l'Argentine le 21, avant un dernier rendez-vous du Championnat des Nations fin novembre. Selon l'adversaire, l'état de fraîcheur et le profil recherché, une alternance entre les deux ouvreurs apparaît envisageable. Encore faut-il que Jalibert retrouve le rythme de la compétition.

Pour l'instant, Ntamack a l'avantage des matchs disputés, quand Jalibert franchit seulement la première étape de sa reprise. Mais si le Bordelais revient à temps, Fabien Galthié aura le luxe de choisir. Ce pourrait aussi être le cas à la mêlée entre Dupont et Lucu.

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