VIDÉO. Attissogbe et Marta régalent, Grandidier nous refait le « saumon » : comment Pau a mis Leicester à genoux ?

Une question taraudait les esprits en Béarn cette semaine, et jusqu'à ce dimanche après-midi ? Les Palois allaient-ils tenir la même cadence qu'en Top 14 ? Si les Anglais avaient frappé les premiers par un essai de Chessum, puis une pénalité de Searle pour mener 10-3 après 20 minutes, il en fallait davantage pour refroidir les ardeurs des Béarnais.

Théo Attissogbe a alors pris les choses en main pour éclabousser le Hameau de son talent. Accélérations dévastatrices, initiatives depuis le fond du terrain, défenseurs effacés : l'international français a été à l'origine des deux premiers essais béarnais.

88 de vitesse, 90 de grinta : la carte FUT pour mieux connaître Rodrigo Marta, la comète portugaise qui surprend le Top 14

Et que dire de Rodrigo Marta ! Déjà tranchant en Top 14, le Portugais a prouvé que la Champions Cup ne lui faisait pas peur. Un doublé, des courses parfaitement senties et une capacité à surgir dans les bons intervalles pour celui qui était titulaire en 13 ce dimanche. Du grand art.

En face, la ligne arrière de Leicester a parfois ressemblé à une vieille dame, dépassée par la jeunesse paloise. Même avec la flèche Adam Radwan, les Tigers n'ont jamais trouvé la même fluidité dans le mouvement.

Là où la relance est une philosophie à Pau, elle ne semblait être qu'un dernier recours à Leicester. Dans ce match où elle a osé depuis ses 22 mètres, su faire vivre le ballon et on attaquer les espaces. La Section s'est délecté des opportunités laissées par les Anglais. Le pilier Zabala en a profité pour conclure une superbe action collective avant que Grandidier-Nkanang ne s'envole à son tour en coin, en répétant son plongeon en mode "saumon".

Enfin, Brau-Boirie a intercepté une passe anglaise pour sceller le bonus offensif. Cinq essais, 41 points et une sacrée démonstration de rugby offensif.

La Section n'a pas seulement battu Leicester : elle lui a donné une leçon de mouvement. Et envoyé un premier message dans cette Champions Cup quelle découvrait, malgré une équipe quelque peu remaniée...