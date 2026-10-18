Défait mais fier, Urios salue la jeunesse courageuse de Clermont : ''C'est la mentalité que je veux voir''

Il y a eu l'euphorie, puis le retour à une froide réalité. Au Michelin, Clermont menait 16-15 à la mi-temps, ce samedi 17 octobre, avant de connaître une seconde période bien plus difficile. Les Auvergnats ont été dominés par le Leinster après la pause, pour leur premier match de cette Champions Cup 2026/2027. Ils se sont inclinés sur le score de 23 à 48, face au cador du rugby irlandais.

En conférence de presse, Christophe Urios a pourtant affiché sa satisfaction à l'égard de ses jeunes joueurs. Après un début de saison chaotique en Top 14, l'ASM Clermont Auvergne pointe à la 11ᵉ place. Deux victoires et quatre revers ont ponctué la fin d'été et le début d'automne des supporters clermontois. Dans ce marasme, la Champions Cup n'annonçait rien de bon, mais quelques éclaircies ont été observées.

Une jeunesse au rendez-vous

Ainsi, les jeunes pousses de l'Auvergne ont affiché un beau visage face au Leinster, véritable antichambre du XV du Trèfle. On peut citer plusieurs noms, à l'image de Nohem Ez Zahouany (19 ans), Mathéo Frisach (20 ans) et Louis Vermeulen (19 ans). Malgré le déchet observé en seconde période, Christophe Urios retient surtout l'état d'esprit de ces derniers : "C'est la mentalité que je veux voir. Ils ne se sont pas posés de questions." Auprès d'Actu Rugby, le manager auvergnat reconnaît de grosses difficultés en conquête, confessant que "ça a été dur en mêlée mais on s'est accrochés".

Malgré une conquête défaillante, le technicien clermontois a trouvé des motifs de satisfaction dans cette rencontre. Christophe Urios résume cette rencontre ainsi : "On a montré du courage et parfois de la qualité." Désormais, les Auvergnats doivent se reconcentrer sur le Top 14, où ils approchent dangereusement du fond du classement. Par ailleurs, samedi prochain, ils iront jouer sur le terrain du RC Vannes. Le club breton est toujours en quête d'une victoire depuis sa promotion dans l'élite et fait de l'ASM une cible pour remplir cet objectif.

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Nohem Ez Zahouany face à Andrew Porter

Pénalisé dès la deuxième mêlée de la partie (3ᵉ minute), le jeune droitier n'a pas eu une rencontre facile. C'était sa première titularisation et seulement son troisième match professionnel. Nohem Ez Zahouany a concédé quatre fautes face à Andrew Porter, cinq au total. Il a quitté la pelouse sur un carton jaune, à la 57ᵉ minute. Pourtant, le technicien a apprécié ce qu'il a su apporter au groupe, malgré une indiscipline chronique sur la rencontre.

« Nohem, mardi, à la sortie de l'entraînement, il ne pouvait pas marcher, il s'était bloqué le dos. Et aujourd'hui, il était face à Porter, ce qui se fait peut-être de mieux au monde. » — Christophe Urios, manager de Clermont

Mathéo Frisach l'a remplacé dix minutes plus tard pour terminer le match, alors que son équipe accusait un retard conséquent. L'habituel gaucher a dépanné à droite, à un poste où il n'avait encore jamais joué. Face aux journalistes, le manager clermontois a salué son entrée : "Il n'a pas eu peur, il n'a pas chialé." Il ne pouvait pas compter samedi sur les blessés Giorgi Dzmanashvili et Cristian Ojovan.

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Un plan à long terme autour de la jeunesse

Pour rappel, Christophe Urios a été récemment prolongé jusqu'à la fin de la décennie. Dès la saison prochaine, il deviendra directeur sportif de Clermont, alors que Joe El Abd prendra la direction des entraînements. Cette évolution s'accompagne d'un nouvel organigramme au sein du club. Elle s'inscrit dans l'envie de miser sur un plan à long terme avec une jeunesse forte, aperçue contre le Leinster. Une autre actualité qui le confirme est la signature de Grégoire Arfeuil, venu de la Section Paloise.

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