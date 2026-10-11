Ces dernières semaines, la Section Paloise avait surpris beaucoup d'observateurs. Portée par une belle génération de trois-quarts, elle avait réussi à sécuriser sur le long terme chacune de ses pépites, pour le moment. Malgré les prolongations réussies d’Émilien Gailleton, de Théo Attissogbe et de Fabien Brau-Boirie, les Verts connaissent leur premier revers. Pour cause, l’ailier Grégoire Arfeuil (21 ans) ne continuera pas du côté du Béarn, selon le Midi Olympique.

Dans la journée du dimanche 11 octobre, le joueur a confirmé sur ses réseaux sociaux qu'il allait quitter la Section Paloise, cet été. Selon L'Équipe, l'ailier se dirigerait par ailleurs du côté de l'ASM Clermont. Les Auvergnats seraient les favoris dans la course au jeune prodige originaire du Gers.

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Arfeuil quitte la Section Paloise

En effet, le jeune trois-quarts aurait fait part à son club actuel de ses prétentions salariales, motivées par de très belles propositions faites par des clubs concurrents. La direction paloise lui avait déjà communiqué une offre de prolongation au début des discussions. Toutefois, cette dernière aurait indiqué qu’elle ne voulait pas surenchérir et restait fidèle à sa première proposition. Ainsi, le joueur serait décidé à partir vers une nouvelle formation. Le bihebdomadaire indique qu’il en aurait déjà fait part à ses coéquipiers.

Déjà aperçu à plusieurs reprises en Challenge Cup, entre fin 2022 et l’été 2025, Grégoire Arfeuil a fait ses débuts en Top 14 il y a un peu plus d’un an. Avec les Verts, il a livré un premier exercice impressionnant en Championnat. De fait, 19 matchs dans l’élite hexagonale et deux apparitions en Champions Cup lui ont permis de pointer à 11 essais en 21 rencontres. Blessé à une cheville en fin de saison dernière, son retour sur les prés a été retardé, mais pourrait se faire prochainement, avant d’espérer un nouvel appel du côté de Marcoussis, cet automne.

Pour le moment, le point de chute de Grégoire Arfeuil n’est pas encore connu. Très plébiscité, l’ailier est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs à son poste dans l’Hexagone. Appelé avec France A cet été, il s’était blessé au moment de marquer son premier essai avec la tunique frappée du coq, pour un match non officiel. Actuellement, le RC Toulon, l'ASM Clermont, le Lyon OU et le Montpellier HR seraient déjà bien engagés sur le dossier. Ces écuries de Top 14 auraient toutes proposé des offres supérieures à celle de la Section Paloise.

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Le Béarn a de la ressource

Si la direction béarnaise a souhaité mettre fin au suspens rapidement, c’est parce qu’elle connaît ses ressources à ce poste. Elle a déjà prolongé Fabien Brau-Boirie (20 ans), Émilien Gailleton (23 ans) et Théo Attissogbe (21 ans) sur le long terme. Dans l’absolu, ces trois joueurs ont vocation à être titulaires dans la ligne de trois-quarts paloise dans les prochaines années. Ainsi, seule une place d’ailier, voire deux si Attissogbe évolue en 15, est à pourvoir dans le XV de départ. Actuellement, Grégoire Arfeuil peut prétendre à être le D’Artagnan qui s’ajoutera aux trois Mousquetaires, mais Sébastien Piqueronies a d’autres joueurs très compétents qui postulent à ce rôle.

La recrue Rodrigo Marta (26 ans) procure une pleine satisfaction, avec six essais en cinq matchs, pour ses débuts en Top 14. Également, Aaron Grandidier-Nkanang (26 ans) assure aussi une belle profondeur aux ailes de la Section Paloise. Le champion olympique a d’ailleurs découvert le XV de France cet été, avec deux sélections et un doublé en Australie. En back-up, Clément Laporte, Émilien Gailleton et Tumua Manu peuvent aussi postuler sur les abords de la ligne de touche. Enfin, le club compte aussi beaucoup sur le jeune Joachim Senga Kouo (18 ans), arrivé du RC Vannes cet été. Annoncé comme un phénomène, il devrait d’ores et déjà éviter au club de chercher un remplaçant à Grégoire Arfeuil.

Particulièrement jeune, Grégoire Arfeuil fêtera ses 22 ans en décembre. Logiquement, il attire de nombreux cadors prêts à monter les prix dès le début des enchères. Axé sur un projet à long terme, le club des Pyrénées a accepté de faire cette concession pour stabiliser son effectif et éviter de heurter le plafond du salary cap trop tôt. Désormais, l’ailier a l’embarras du choix. De plus, cette nouvelle pourrait aussi amener de nouveaux clubs à se présenter dans les semaines à venir, pour densifier les négociations et l’éventail de possibilités.

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