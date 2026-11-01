Titulaire surprise à l'ouverture, Nicolás Roger a débuté en Top 14 samedi 31 octobre à Lyon, aux côtés de Clovis Le Bail, dans une charnière inédite pour le RC Vannes. L'ouvreur de 26 ans était arrivé comme joueur supplémentaire la semaine précédente, sans être connu du grand public. Il a joué sans complexe pour sa première, même si la formation bretonne s'est inclinée (48-25) sur cette huitième journée de championnat.

Dès le coup d'envoi, Nicolás Roger se met en évidence. Son coup de pied rasant vers l'ailier Nathanaël Hulleu, que celui-ci ne peut convertir, tombe à la 3ᵉ minute. Ensuite, il a fait partie des éléments les plus en vue pour le club morbihannais. Habile face aux perches, il a joué les 80 minutes et a marqué 10 points, avec 2 pénalités et 2 transformations.

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Le cinquième Puma de l'effectif

Arrivé en Armorique, il ne devrait pas trop connaître de difficulté pour s'intégrer. Pour cause, Nicolás Roger est le cinquième international argentin de l'effectif actuel de Vannes. En plus du capitaine Francisco Gorrissen, on compte aussi Juan Bautista Pedemonte, Santiago Medrano et Matias Alemanno. Ancien espoir des Pumas, il a disputé en 2019 le Championnat du monde junior avec l'Argentine. Depuis, le natif de Santiago del Estero avait un peu disparu des radars.

De la Colombie à l'Italie avant Vannes

Ainsi, Nicolás Roger débute chez les professionnels en 2021 du côté de la Colombie, chez les Cafeteros Pro. Dans un environnement atypique, il dispute 7 matchs et marque 32 points dans la Súper Liga Americana de Rugby, ancienne formule du Súper Rugby Américas. Il passe en 2022 par Peñarol, en Uruguay, pour 10 matchs et 26 points. Ensuite, il s'essaye en Europe. Dans le championnat italien de première division, en 2022-2023, il signe au CUS Torino, dans le nord de la botte, avec 16 matchs et 95 points au compteur.

De retour en Amérique du Sud, il rejoint ensuite le Chili et les Selknam en 2024. Toujours dans le Súper Rugby Américas, l'ouvreur retrouve l'Argentine avec les Tarucas en 2025 et continue de vadrouiller de saison en saison. Avec ce club, il s'impose dans le paysage du rugby argentin avec 11 matchs pour 110 points inscrits. En juillet 2025, il joue ses deux premiers tests avec les Pumas face à l'Angleterre, puis connaît sa première titularisation en sélection face à l'Uruguay, dans la foulée.

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Passage raté au Benetton, puis retour en Argentine

Véritable feu-follet lors de son passage à Turin, il avait laissé un bon souvenir du côté de l'Italie. De fait, le 30 décembre 2025, le Benetton Trévise annonce sa signature, avec effet immédiat. Il arrive en United Rugby Championship pour remplacer Tomás Albornoz, parti au RC Toulon en cours de saison. Son contrat court jusqu'au 30 juin 2026, avec une option pour les deux saisons suivantes. Toutefois, l'expérience ne sera pas concluante avec deux matchs pour le club transalpin et un départ à l'été dernier.

Avant d'arriver au RC Vannes, le joueur avait disputé quelques rencontres aux Dogos XV, en Argentine, en qualité de joker médical. Toujours dans les petits papiers de la sélection, malgré son parcours chaotique, il a joué deux rencontres internationales cet été, contre l'Australie. Véritable globe-trotter, sa carrière a ainsi traversé six pays au moment de composer la charnière de Vannes sur le terrain du LOU Rugby, ce samedi.

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