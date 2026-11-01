En novembre, les Bleus connaissent leurs ultimes affrontements face aux sélections sudistes, avant la Coupe du Monde 2027 en Australie. Ainsi, les quatre rencontres automnales revêtent un intérêt tout particulier. De plus, de nombreux cadres du XV de France sont indisponibles et ont dû déclarer forfait. Les noms les plus marquants sont sans doute ceux de Thibaud Flament, Emmanuel Meafou, Matthieu Jalibert et Thomas Ramos. Toutefois, certains éléments sont de retour avant de disputer les premiers matchs et ces renforts peuvent redonner quelques certitudes. Alors, comment ces changements affectent les Tricolores ?

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Un pack densifié pour les Bleus

L’annonce du groupe de 42 joueurs de Fabien Galthié, parue dans la soirée de ce samedi 31 décembre, profite surtout au pack. Ainsi, le retour de Rodrigue Neti était attendu et remplace Reda Wardi. Suspendu après un plaquage haut, suivi d’un carton rouge, en Champions Cup, il y a deux semaines, le pilier gauche toulousain permet de densifier sensiblement la triplette de gauchers avant le premier match, ce samedi 7 novembre, contre les Fidji. Jean-Baptiste Gros est le titulaire naturel, mais le Haut-Garonnais a une carte à jouer face au Girondin Jefferson Poirot.

Ensuite, les deux autres renforts dans le huit ont une belle carte à jouer pour intégrer le quinze de départ ou la feuille de match. Celui qui a sans doute le plus de chance d’être titulaire est le Clermontois Régis Montagne. Blessé au début du rassemblement, il remplace le Bayonnais Tevita Tatafu. Le droitier pourrait jouer cette seconde phase du Championnat des Nations avec le numéro 3 dans le dos, même si Sipili Falatea semble avoir plu au staff du XV de France sur les premiers entraînements.

Ensuite, c’est un retour en grande pompe qui pourrait s’opérer à Marcoussis. Après avoir joué la phase estivale du Championnat des Nations, le Montpelliérain Florian Verhaeghe est rétabli et intègre la liste tricolore, au détriment du Bayonnais Alexandre Fischer. Exceptionnel en touche depuis le début de saison, le deuxième ligne avait déjà été récompensé de sa folle saison 2025/2026 par une tournée dans l’hémisphère sud. En deux matchs, il y avait joué une centaine de minutes. Avec l’absence de Thibaud Flament, il pourrait démarrer en 4 et gratter de précieux points en vue du Mondial en Australie.

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Les trois-quarts à Marcoussis

Derrière, les deux nouveaux joueurs convoqués ont peu de chances d’apparaître sur les prés internationaux, sur la fenêtre à venir. Néanmoins, ils auront leur carte à jouer pour faire mentir les pronostics. Au centre, la grosse surprise de la première liste, le Parisien Jérémy Ward, est sorti des 42 pour être remplacé par le Clermontois Léon Darricarrère. Titularisé à six reprises cette saison avec le club auvergnat, il luttera pour essayer de décrocher sa première cape face aux Flying Fijians. Néanmoins, Nicolas Depoortere, Émilien Gailleton, Kalvin Gourgues et Yoram Moefana semblent plus proches d’une nouvelle sélection.

Ensuite, Paul Graou est de nouveau récompensé. Bien qu’Antoine Dupont ait été bien plus présent sur le début de saison du Stade Toulousain, l’autre demi de mêlée des Rouge et Noir est attendu à Marcoussis pour la semaine prochaine. Numériquement, il remplace Nolann Le Garrec, blessé, et confirme le fait que Galthié le considère dans la hiérarchie des numéros 9 français. L’été dernier, il avait d’ailleurs connu sa première cap, avec une entrée de 13 minutes face au Japon. De manière générale, son coéquipier de club et le Bordelo-Béglais Maxime Lucu paraissent intouchables. Cependant, une apparition face aux Fidji pour laisser souffler l’un ou l’autre avant le choc face à l’Afrique du Sud n’est pas impossible.

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Calendrier chargé pour le XV de France

En novembre, le XV de France va avoir pas moins de quatre rencontres à jouer. Pour cause, le format du Championnat des Nations prévoit trois rencontres dans l’Hexagone, puis un match de classement à Twickenham à la fin du mois. Du côté de Lyon, les Bleus défieront les Fidji, ce samedi 7 novembre à 21h10, pour lancer leur fenêtre d’automne. Ensuite, ils rejoindront le Stade de France pour défier successivement l’Afrique du Sud, le 13 novembre 2026 à 21h10, et l’Argentine, le 21 novembre 2026 à 21h10. Enfin, l’ultime rencontre pourrait offrir un titre à Fabien Galthié et ses hommes. En Outre-Manche, ils défieront l’équipe de la poule Hémisphère Sud classée à la même position qu'eux, entre le 27 et le 29 novembre.

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