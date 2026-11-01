C'est un nouveau coup dur pour le rugby de l'île-continent. Ce samedi 31 octobre, la convention collective entre le syndicat RUPA, Rugby Australia (RA) et les clubs de Super Rugby a expiré. Avant la fin de ce dernier, aucun accord n'a été trouvé pour la remplacer, après des mois de négociations tendues, rapporte le Sydney Morning Herald. Au même moment, les Wallabies quittaient Sydney pour une tournée d'un mois au Royaume-Uni, en vue du Championnat des Nations. Sans connaître leurs salaires, ils affronteront l'Angleterre le week-end prochain.

Depuis un moment, le syndicat réclamait une hausse significative des salaires de tous les joueurs et joueuses professionnels. Il voulait aussi de meilleures conditions, notamment sur diverses assurances. Au départ, les deux camps étaient séparés par des dizaines de millions de dollars sur la dépense minimale en salaires, calculée sur cinq ans. Entre-temps, ils se sont rapprochés, mais leurs positions finales restaient très éloignées.

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Les assurances, deuxième point de blocage

En cause, le financement des assurances de fin de carrière et des mutuelles privées a bloqué les discussions. Sans accord, les joueurs ne sont plus liés par les conditions de l'ancienne convention. Dans ses colonnes, le Sydney Morning Herald précise que cela ouvre la porte à une action syndicale.

Par ailleurs, cela ne touche pas que la sélection quinziste des Wallabies. Pour cette fin d'automne et le début de l'hiver, le calendrier est chargé. Les équipes australiennes à 7 débutent leurs World Series plus tard ce mois. Loin des équipes nationales, les effectifs masculins de Super Rugby reprennent prochainement l'entraînement.

Le patron de RUPA, Adrian Turner, semble écarter la grève dans un communiqué publié dimanche. Il affirme que « les joueurs restent concentrés sur leurs engagements sportifs ». Sa ligne est ailleurs : RUPA a notifié officiellement à RA son intention d'engager des poursuites sur l'utilisation commerciale des droits des joueurs. Turner affirme aussi que RA a confirmé que les organismes du rugby ne comptent pas améliorer leur offre financière.

« Nous avons formellement notifié RA de notre intention d'engager des procédures judiciaires concernant l'utilisation commerciale des droits des joueurs, après l'expiration de la CBA. » — Adrian Turner, patron de RUPA

Sans convention en vigueur, les Wallabies pourraient refuser les activités commerciales avec les sponsors et partenaires de RA. La situation n'est pas la même pour tous. Des sources informées indiquent que certains joueurs ont des arrangements individuels dans leur contrat. Le Sydney Morning Herald précise qu'on ignore si tous les joueurs sont dans le même cas. La situation reste donc très floue sur de nombreux aspects.

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La réponse de Rugby Australia

RA affirme avoir fait une offre solide qui protège l'ensemble du jeu. Le patron de la fédération, Phil Waugh, assure que RA et les clubs de Super Rugby ont négocié de bonne foi. Sa proposition « récompense les joueurs d'aujourd'hui », dit-il, tout en protégeant les filières et les systèmes de haut niveau. La fédération dit viser une hausse de salaire pour les joueurs, sans épuiser ses réserves de trésorerie dans les prochaines années.

La fédération reproche aussi au syndicat de lui fermer l'accès direct aux joueurs. Selon Phil Waugh, RA a demandé à plusieurs reprises à leur parler directement. Le syndicat a refusé. Phil Waugh affirme aussi que RA a transmis à la direction du syndicat ses finances actuelles et futures, base de sa proposition. Les discussions entre les deux parties doivent se poursuivre cette semaine, pendant que les Wallabies préparent leur match contre l'Angleterre.

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