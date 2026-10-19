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TOP 14. Libre de tout contrat, cet international australien prêt à soulager l'ASM Clermont ?

Décimée en troisième ligne, l'ASM Clermont pourrait avoir trouvé une solution de poids. Selon L'Équipe, les Auvergnats s'intéressent à Rob Leota, international australien récemment libéré par Bayonne.

La Rédaction 19/10/2026 à 14h45
Rob Leota est sur le marché. Mandatory Credit ©INPHO/Tom Maher
Rob Leota est sur le marché. Mandatory Credit ©INPHO/Tom Maher

Il est libre depuis le 13 octobre. Arrivé au Pays basque en 2025, le puissant Wallaby n'aura disputé que douze rencontres sous le maillot de l'Aviron, avant une séparation anticipée.

Actuellement, Rob Leota représente donc une belle opportunité de marché. Et qui cherche absolument un 3ème ligne de ce type actuellement ? Clermont, évidemment.

TOP 14. À poil en 3ème ligne, Clermont sur la piste d'un puissant joker médical fidjien ? 

Avec Tolofua et Muarua blessés, sans oublier Kremer suspendu, Christophe Urios manque cruellement de solutions dans son paquet d'avants. Voilà donc une opportunité qui tombe à pic, d'autant que le puissant numéro 8 Kévin Noah est sorti à bout de souffle, semble-t-il touché à l'épaule face au Leinster.

CHAMPIONS CUP. De joker en Pro D2 à guerrier face au Leinster : Kévin Noah, le colosse que Clermont attendait

Plusieurs clubs sur le dossier

Fort de ses 22 sélections australiennes et de l'intensité qu'il dégage dans ses interventions, Leota (1m90 pour 110kg) pourrait apporter une densité bienvenue à un secteur sérieusement affaibli à Clermont.

Même si d'après Rugbyrama, l'ASM ne serait pas le seul club sur la piste du 3ème ligne de 29 ans, qui pourrait se voir proposer autre chose qu'un contrat de joker médical ailleurs.

Reste une inconnue : son état physique. Blessé à un genou, l'ancien bayonnais n'a pas disputé la moindre rencontre cette saison. Un paramètre important avant tout recrutement.

Pour l'heure, aucun accord n'est annoncé. Mais avec une infirmerie bien remplie et des échéances qui s'enchaînent, l'ASM aurait tout intérêt à retrouver rapidement du muscle devant.

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