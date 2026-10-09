Mathieu Raynal juge le "hip drop" tackle dangereux, mais critique le 1er novembre fixé par World Rugby

A une semaine de la première journée des Coupes d'Europe, World Rugby a annoncé par communiqué que deux gestes de plaquage changent de statut. Et ils ne s'appliquent pas à la même date. Le hip drop tackle est en effet ajouté à la loi 9.13 sur le jeu dangereux. Le knee drop tackle relève d'une règle qui existait déjà.
Le hip drop interdit à partir du 1er novembre
Selon World Rugby, c'est lorsque que le plaqueur utilise son poids pour faire tomber le porteur du ballon. Il chute ensuite sur ses jambes, par l'arrière, notamment lors d'un plaquage en poursuite. Le geste sera sanctionné d'une pénalité au minimum à partir du 1er novembre. La règle découle de discussions lancées en février dans le cadre du Shape of the Game. Une étude de l'Université Leeds Beckett et un groupe de travail d'experts ont suivi.
Brett Robinson, président de World Rugby, explique que l'examen des preuves a montré un risque. Le hip drop, bien que rare, peut causer de graves blessures aux jambes. Il ajoute que les knee drops étaient en hausse. D'après Rugbyrama, les directives prévoient une exception pour les plaqueurs qui retombent suffisamment loin des jambes du plaqué. Ils ne sont alors pas pénalisables.
Le knee drop, déjà dans la loi
Dans le knee drop, le plaqueur pose un genou ou les deux au sol avant de plaquer. World Rugby rappelle que la loi interdit déjà de plaquer en étant au sol, et qu'une pénalité peut être accordée. Selon nos confrères, la règle s'applique dès ce week-end. L'instance a aussi publié, depuis le 5 octobre, un guide pour garantir un arbitrage cohérent.
Le guide fixe une limite nette. Si le plaqueur pose délibérément un genou ou les deux avant l'impact, il est pénalisable. Après l'impact, il ne l'est pas, ce que travaillent de nombreux staffs avec leurs grands gabarits. Au Canal Rugby Club, Fabien Galthié avait regretté la blessure d'Emmanuel Meafou après un plaquage genou au sol. Le pilier de Vannes Nick Schonert n'avait pas fermé le bras sur cette action.
Raynal réclame des éclaircissements
Mathieu Raynal, de la cellule haute performance de l'arbitrage, se dit « extrêmement surpris du calendrier imposé par World Rugby ». Il rappelle l'accord passé : toute nouvelle règle entrerait en vigueur lors de la fenêtre internationale de juillet. Il salue la volonté de protéger les joueurs et estime que le hip drop tackle est une forme de plaquage dangereux. Mais il entend bien demander des explications à l'instance.
« Que devons-nous faire face à ce type de plaquage entre aujourd’hui et le 1er novembre ? » — Mathieu Raynal, responsable de la cellule haute performance de l'arbitrage
Mathieu Raynal voit deux points à clarifier avec World Rugby. Le premier est la conduite à tenir sur le hip drop d'ici au 1er novembre. Le second est l'échelle des sanctions, faute de cadre suffisamment précis reçu à ce jour. Pour le knee drop, il juge la formalisation positive. En France, précise-t-il, les arbitres sanctionnent ce plaquage depuis plus de deux ans et demi. À ses yeux, cette formalisation ne change donc strictement rien pour l'arbitrage français.
J'avoue qu'à minima on peut se poser la question de l'harmonisation entre les championnats nationaux et World Rugby
Au niveau de la LNR qui decide le passage de la transormation à 45 secondes aprés essai là ou WR est en experimentation à 60 secondes au lieu des 90 secondes
Oui seules les 60 secondes pour la pénalité sont actées au niveau de WR , même si on devrait s'acheminer vers la même chose pour la transformation
Ca fait un peu concours de cours de récréation ... à qui veut marquer son terrain ?
Harmonisons pour les buteurs le temps de leur routine à tous les niveaux ca sera plus simple et plus coherent pour eux non ?
Et là au niveau arbitrage c'est clair qu'estimer qu'un hip drop est dangereux pour l'integrité des joueurs et avoir initialement prévu de le faire perdurer 9 mois me parait étonnant ...et je prefere que Raynal tique pour 3 semaines de flou que pour 10 mois de plus de risques encourus par les joueurs
Enfin si j'ai tout bien compris
Meme si je reconnais que cela va etre vrai un casse-tête arbitral sur les 3 matchs à venir
Le temps de s'adapter ?