VIDEO. 50 points, cinq essais après la pause : les All Blacks retrouvent leur puissance face à l'Australie et envoient un signal avant le Mondial 2027

17-14 à la pause : l'Australie pouvait y croire

Sur leur pelouse préférée de l'Eden Park, les All Blacks ont passé 50 points aux Wallabies ce samedi (50-19), conservant la Bledisloe Cup pour la 24e année consécutive. Mais la correction finale masque une première période disputée. Tom Wright a ouvert le score dès la 8e minute, avant les réponses de Peter Lakai et Tupou Vaa'i. Juste avant la pause, Harry Wilson a ramené l'Australie à trois longueurs (17-14).

Les hommes de Les Kiss ont même eu l'occasion de reprendre l'initiative au retour des vestiaires. Après une percée de Rob Valetini, une touche à cinq mètres s'est pourtant achevée par une pénalité pour obstruction sur le maul. Cam Roigard a inscrit l'essai du 24-14 quelques minutes plus tard. Le tournant d'un match© longtemps moins déséquilibré que son score.

Roigard et McKenzie ont fait sauter le verrou

La domination néo-zélandaise, elle, ne souffre guère de contestation sur la durée. Selon RugbyPass, les Blacks ont effectué 160 courses ballon en main contre 105 aux Australiens, et réussi dix franchissements contre quatre. Avec son jeu au pied de pression, Roigard a aussi multiplié les réceptions inconfortables pour les visiteurs. Auprès de lui, Damian McKenzie a constamment attaqué la ligne, libérant de l'espace autour des points de fixation.

Le contraste devient brutal après la pause : cinq essais néo-zélandais, un seul australien, inscrit tardivement par Josh Nasser. Codie Taylor, Leroy Carter, Josh Moorby puis Will Jordan ont accompagné Roigard dans ce festival. Le score sanctionne donc une vraie supériorité dans les collisions, la continuité et l'exploitation des ballons récupérés, surtout après la 45e minute.

Un avertissement à moins d'un an du Mondial

La performance interpelle d'autant plus que Dave Rennie devait notamment composer sans Ardie Savea, Richie Mo'unga, Ruben Love ni Caleb Clarke, tous indisponibles. Et pourtant, la charnière Roigard-McKenzie a donné du rythme à une équipe qui restait sur trois défaites consécutives face à l'Afrique du Sud. La profondeur du réservoir néo-zélandais a parlé.

Côté australien, six matchs sans défaite, dont un succès face aux Springboks, avaient nourri les ambitions. Les premières séquences à Auckland montrent que cette progression existe. Les Australiens étaient eux aussi privés de Taniela Tupou et Tom Hooper, retournés dans leurs clubs européens. Mais l'effondrement après une occasion manquée et les difficultés sous les ballons hauts posent question à l'approche du Mondial 2027 à domicile.

L'Australie retrouvera les Blacks le 17 octobre à Sydney, après une 54e rencontre consécutive sans défaite des Néo-Zélandais à l'Eden Park. Pour espérer leur tenir tête pendant 80 minutes, il faudra surtout éviter de leur offrir trente minutes de liberté.