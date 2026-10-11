Dans deux semaines, il fêtera ses 25 ans. En attendant, Joel Merkler continue de rouler sur le Top 14 comme s’il avait déjà dix ans d’expérience dans les jambes. Arrivé au centre de formation des Sept-Deniers en 2017, il a passé cinq années dans les équipes jeunes du Stade Toulousain avant de rejoindre l’effectif professionnel sous les ordres d'Ugo Mola. Près de quatre ans après sa première apparition chez les seniors, le droitier continue de s’imposer.

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Merkler, un titulaire attendu

Après une saison où il a connu quelques pépins physiques, notamment absent deux mois en début d’année, il est déjà considéré comme un élément important de la stratégie sur le long terme du Stade Toulousain. En 2026/2027, le droitier va devoir aller chercher un nouveau statut. Il devra prouver qu’il est le titulaire en puissance, que beaucoup d’observateurs attendent.

La semaine dernière, il a dépanné pour la première fois au poste de deuxième ligne, avec le numéro 5 dans le dos. Aujourd’hui, lors du choc dominical du Top 14, il va retrouver la première ligne en cours de jeu, en remplaçant Dorian Aldegheri contre l’Aviron Bayonnais. Justement, cette saison, l’Espagnol doit prouver qu’il est en mesure d’assurer les responsabilités au poste de 3, alors que l’habituel titulaire au poste est attendu sur le départ.

De plus, le pilier aura l’occasion de s’essayer à un niveau international bien plus relevé que celui qu’il a pu expérimenter jusqu’alors. En effet, l’équipe nationale d’Espagne s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2027 en Australie. Dans la poule de l’Argentine, des Fidji et du Canada, la sélection ibérique a les moyens de jouer des coudes pour essayer d’aller accrocher un huitième de finale. Cette saison pourrait permettre au colosse (134 kg pour 1,94 m) d’aider sa sélection dans un rendez-vous qui s’annonce historique.

“Je suis davantage dans la rotation. Je me sens beaucoup plus dans l'équipe qu'il y a deux ans. C'est la progression naturelle des choses. Au plus tu joues, au plus tu prends de confiance et de niveau, donc c'est une progression naturelle”, expliquait le joueur à la Dépêche du Midi, il y a deux semaines. Questionné sur la dernière phase finale du Top 14, où il était titulaire, il déclarait : “Ça montre qu'on a plus confiance en moi et que je suis certainement prêt à pouvoir jouer des matchs très importants.”

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Un nouveau statut au Stade Toulousain

Sur les deux dernières saisons, Joel Merkler s’est imposé comme l’un des 23 régulièrement appelés par Ugo Mola et son staff. Après une première saison à huit matchs, en 2022/2023, il atteint la barre des 24 rencontres jouées, dont quatre de Champions Cup, sur l'exercice suivant. En 2024/2025, il franchissait le palier symbolique des 30 rencontres jouées avec le Stade Toulousain, toutes compétitions confondues. Au printemps dernier, sa présence avec le numéro 3 dans le dos au Stade de France a été une consécration.

Petite nouveauté, la saison 2025/2026 était la première où il a connu une majorité de rencontres dans la peau d’un titulaire. Avec le Stade Toulousain, il a démarré 62 % des matchs pour lesquels il a été appelé à participer. “Quand Doudou sera parti, il faudra bien quelqu'un qui prenne son rôle de numéro un. Surtout quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance”, indiquait-il en espérant être l’heureux élu. Et si, sur les prochains mois, le droitier espagnol était déjà le choix numéro un du staff ?

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