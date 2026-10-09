Son arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours, voire les heures à venir. En effet, ce vendredi 9 septembre, le Midi Olympique annonçait dans ses colonnes que le Stade Toulousain aurait trouvé ce qui lui manquait jusqu’alors. Après quelques semaines de recherches, le club rouge et noir serait sur le point de finaliser le transfert, comme joker médical, d’un joueur au poste de deuxième ligne. L’identité de ce joueur n’est pas encore connue pour le moment.

Pour l’instant, ce précieux renfort est encore entouré d’un secret bien gardé. Au-delà de son identité, ni sa nationalité, ni son âge, ni son ancien club ne sont connus. Aux dernières nouvelles, le joueur viendrait de l’hémisphère Sud. Le Stade Toulousain avait accéléré les recherches faites de l’autre côté du globe, alors que les recrutements étaient déjà bouclés en Europe. De plus, les numéros 5 de bon niveau font actuellement partie des joueurs les plus prisés, avec les demis d’ouverture.

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Le Stade Toulousain construit sa deuxième ligne

Pour rappel, le Stade Toulousain a été activement à la recherche d’un deuxième ligne, spécialisé dans l’axe droit, après plusieurs blessures sur le long terme de joueurs à ce poste. Tout d’abord, c’est Clément Vergé (25 ans) qui a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du stage de pré-saison en Espagne. Opéré début septembre, son retour est prévu pour le printemps prochain. Dans le meilleur des cas, il pourrait même revenir pour les doublons du Tournoi des 6 Nations 2027.

Ensuite, Emmanuel Meafou (28 ans) a aussi dû faire un détour du côté de l'infirmerie. Après un plaquage, jugé illicite par beaucoup, le colosse du XV de France (18 caps) devrait être laissé au repos pour au moins trois mois. Il a été opéré il y a environ trois semaines et espérait être de retour pour la fin d’année 2026, voire courant janvier. Le Toulousain manquera donc le rassemblement des Bleus, lors de la fenêtre internationale d’automne, en novembre.

En parallèle de ces indisponibilités longue durée, les deux joueurs ont rempilé du côté de la Ville rose. Pour Emmanuel Meafou, l’annonce a été faite dans la semaine. L’Océanien d’origine poursuit sa carrière en Haute-Garonne, au moins jusqu’en 2032, tandis que le Stade Français Paris souhaitait le recruter du côté de la capitale. Clément Vergé, lui, est aussi prêt à rester. Son nouveau contrat devrait s’étendre pour trois années supplémentaires, pour arriver à son terme d’ici juin 2030.

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Flament titu, Merkler et Colombe en renfort

En attendant l’arrivée et l’intégration du joker médical, le Stade Toulousain doit légèrement bricoler au poste de numéro 5. Avec ses deux premiers choix à ce poste sur le carreau, c’est Thibaud Flament qui devrait prendre la relève en tant que titulaire. Habituellement numéro 4, il devrait laisser sa place à Efraín Elías, Joshua Brennan ou Roméo Bonnard Martin sur l’axe gauche. Derrière lui, les solutions manquent grandement et des joueurs dépannent à des postes qu’ils n’avaient plus connus depuis de longues années.

Ainsi, deux piliers droits pourraient être amenés à faire usage de leurs gabarits hors normes, un cran plus bas. Formé en tant que numéro 5, l’Espagnol Joël Merkler (1,94 m pour 135 kg) a déjà retrouvé la cage, lors du déplacement gagné à Castres (7-8) le week-end dernier. C’était la première fois qu’il commençait une rencontre ailleurs qu’en première ligne, depuis le début de sa carrière chez les professionnels. Plus habitué à ce poste que d’autres, il devrait y postuler plus fréquemment dans les prochains mois.

Aussi, si les solutions venaient vraiment à manquer, l’option Georges-Henri Colombe (1,93 m pour 142 kg) viendrait possiblement à l’esprit du staff haut-garonnais. Utilisé comme numéro 5 lors d’un match amical, cet été, l’ancien Racingman a déjà évolué ailleurs qu’en première ligne. Chez les Espoirs et Crabos, son profil l’avait d’abord emmené à postuler avec le numéro 8 sans jamais récidiver en pro.

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