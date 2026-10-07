Emmanuel Meafou fait « mieux » qu’Antoine Dupont, pourquoi Toulouse verrouille son colosse sur très longue durée

Cinq années supplémentaires pour Meafou

Antoine Dupont avait marqué les esprits en s'engageant jusqu'en 2031, Emmanuel Meafou vient de pousser le curseur encore douze mois plus loin. Le deuxième ligne international de 28 ans a prolongé de cinq saisons et se retrouve désormais lié au Stade Toulousain jusqu'en 2032. Arrivé au centre de formation en décembre 2018, l'Australien d'origine a depuis obtenu la nationalité française et rejoint le XV de France. Sur les images annonçant sa prolongation, on le retrouve d'ailleurs avec sa femme et ses deux enfants.

Le symbole est particulièrement fort pour un joueur arrivé à Toulouse à seulement 19 ans. Aujourd'hui, le deuxième ligne de 2,03 m pour 146 kg est devenu l'un des profils les plus difficiles à remplacer dans l'effectif d'Ugo Mola. Avec ses 18 sélections, Meafou possède également une valeur particulière dans un rugby français où les deuxième ligne internationaux de ce gabarit ne courent pas les rues.

Un contrat jusqu'en 2032, pourquoi aller aussi loin ?

Pour Toulouse, l'intérêt dépasse largement la communication autour d'une prolongation spectaculaire. Verrouiller Meafou cinq saisons supplémentaires permet surtout de sortir l'un des dossiers majeurs du prochain marché et d'obtenir une visibilité rare sur un poste où les joueurs dominants sont particulièrement recherchés. Comme Dupont jusqu'en 2031, le deuxième ligne devient une pièce autour de laquelle le club peut construire plusieurs saisons.

Et le contexte toulousain donne encore davantage de relief à cette décision. Paul Costes a rejoint le Racing 92 cet été, tandis que Thomas Ramos et François Cros ont déjà annoncé qu'ils quitteraient Ernest-Wallon en 2027, respectivement pour le Racing et Lyon. Après avoir accepté de voir partir plusieurs enfants ou cadres du club, Toulouse choisit donc aussi les joueurs sur lesquels il refuse de prendre le même risque.

Le véritable enjeu financier pour Toulouse

Impossible, en revanche, d'affirmer que cette opération représente une économie : le salaire de Meafou et les conditions financières de sa prolongation ne sont pas publics. Toulouse évolue cette saison avec un plafond de Salary Cap porté à 13,8 millions d'euros, contre un plafond de référence de 11 millions, grâce notamment aux crédits générés par ses nombreux internationaux français.

La mécanique va cependant évoluer dès 2027-2028, avec un plafonnement progressif des crédits internationaux. Une donnée importante lorsqu'on signe aujourd'hui jusqu'en 2032. Le Stade connaît son joueur, son rôle et son importance sportive, mais s'engage également sur cinq exercices dans un cadre économique qui deviendra un peu moins favorable aux clubs fournissant massivement le XV de France.

Toulouse choisit ses hommes forts

Dupont jusqu'en 2031, Meafou jusqu'en 2032, et Anthony Jelonch lui aussi parti pour prolonger : Toulouse dessine déjà une partie de son ossature pour l'après-2027. Le prochain Stade Toulousain ne ressemblera pas exactement à celui qui a empilé les Brennus ces dernières années. Mais son immense numéro 5, lui, devrait encore être là lorsque plusieurs pages de cette génération auront déjà été tournées.