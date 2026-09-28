12 desserts pour 1000 balles : cette anecdote gourmande qui résume pourquoi Joel Merkler est un frigo américain

Ce dimanche soir, Joël Merkler, pilier droit de son état, est entré en 2ème ligne face au MHR pour pallier les absences nombreuses au sein de l'effectif toulousain. Une polyvalence que les plus assidus suiveurs du club lui connaissait, et qui, disons-le, ne pose pas de problème physiquement.

Car la fiche Panini de l'Espagnol affiche 1,94 m pour 135 kg et une réputation de gros client sur le terrain. Qu'il partage aussi à table, où il vaut mieux éviter d'inviter "Jojo".

À ce titre, dans une nouvelle vidéo de Bros Stories, Jack Willis a raconté une anecdote sur la capacité de stockage de celui que le vestiaire toulousain compare souvent à un frigo américain.

Lors d'un repas entre avants au restaurant, le leader Julien Marchand avait mis au défi le jeune pilier qui évoluait encore sous contrat Espoirs. Après un repas copieux (côte de bœuf, frites, salade), le Catalan devait ainsi engloutir 12 profiteroles.

Pour faire ses preuves, l'enfant de Gelida n'avait pas tergiversé : en quelques coups de cuillère, Monsieur Indestructible avait fini les assiettes sans flancher. S'offrant même le luxe de ramasser un bon petit billet de 50 euros par profiterole mangée, selon Willis.

Une anecdote savoureuse comme il en existe des milliers dans les vestiaires de rugby, qu'on se plaît toujours autant à découvrir. Et qui correspond bien avec la réputation de Merkler, déjà décrit comme étant à la fois "le mec le plus terrifiant et le plus gentil" qu'il connaisse par Willis.

Depuis cette soirée gourmande et à bientôt 25 ans désormais, Merkler s’est installé parmi les options sérieuses de la première ligne toulousaine, à l'image de sa titularisation lors de la dernière finale de Top 14. Le colosse espagnol compte 61 matchs de Top 14.