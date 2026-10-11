Pour éclaircir un début de saison assombri, le RC Toulon s'est imposé à Mayol (29-15) face au Racing 92, ce samedi 10 octobre, pour la sixième journée de Top 14. Arrivé cet été et présent sur le banc varois à l'entame, Judicaël Cancoriet, troisième ligne varois, a été blessé à l'épaule dans les derniers instants. Il a quitté le terrain, puis s'est installé sur le banc de touche. Une caméra de Canal+ l'y a filmé et sa réaction fait parler.

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« Casse-toi de là » : la scène sur le banc

Quelques instants après le coup de sifflet final, Canal+ a proposé un angle de vue non loin du banc des Varois. Judicaël Cancoriet, sorti quelques secondes auparavant, y était installé pour être inspecté par le corps médical. Souffrant, il est sorti de ses gonds lorsqu'il s'est aperçu que la caméra le filmait. Un geste d'humeur qui a pu surprendre le caméraman, mais qui montre une partie de la tension qui entoure le groupe toulonnais, mis à mal depuis le début de saison.

Même avec un bras en moins t'as pas envie de le faire chier le p'tit Cancoriet Ça sent pas bon... #RCTR92 https://t.co/1pyLW3CHTa — Bruno Genezob (@BrunoGenezob) October 10, 2026

Il a notamment lancé : "Casse-toi de là", auprès de l'opérateur, tout en se levant du banc. Cette scène suscite des réactions partagées, certains s'en amusent sur les réseaux sociaux. Venu à ses côtés, le Racingman Ibrahim Diallo a retenu son adversaire, alors que le Toulonnais demandait au caméraman de le laisser tranquille. Ce coup de sang contre l'une des caméras de Canal+ s'explique par la frustration évidente du joueur.

Annoncé comme l'une des bonnes pioches du recrutement toulonnais, cet été, l'ancien Rochelais a connu un début de saison compliqué. En plus du mauvais démarrage de son club au classement de Top 14, le troisième ligne a été handicapé par une blessure aux côtes qui l'a rendu indisponible ces trois dernières semaines. Ainsi, ce nouveau pépin physique devrait l'éloigner encore davantage des terrains.

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Franck Azéma parle de la blessure

Après la rencontre, Franck Azéma a décrit l'état de son joueur, visiblement et logiquement frustré par ce nouveau pépin physique. Le manager de Toulon a livré son diagnostic. "Je ne vais pas vous dire que c’est une luxation, car je ne suis pas médecin. Mais il est bien touché et il souffre", indiquait-il selon des propos rapportés par la Dépêche du Midi. Au-delà de l'image du joueur se tenant le bras droit, l'infirmerie toulonnaise n'avait pas besoin d'un nouveau pensionnaire.

Pour l'instant, il est difficile de connaître la date d'indisponibilité du joueur. D'autant plus, les périodes de convalescence pour ce genre de blessures peuvent énormément varier selon les cas. Ainsi, des examens devraient être réalisés en début ou milieu de semaine prochaine pour diluer le flou autour de cette situation. Le RCT compte une dizaine de blessés sur ce début de saison. En troisième ligne, Esteban Abadie et Tana Keletaona étaient déjà indisponibles.

Cinq sélections avec le XV de France

Judicaël Cancoriet est un troisième ligne international français, champion de France en 2017 avec l'ASM Clermont. Natif de Sarcelles, il est passé par l'Auvergne, puis s'est superbement relancé à La Rochelle avant d'arriver à Toulon, à 30 ans. Avec cinq caps au compteur, il a été lancé avec les Bleus face à la Nouvelle-Zélande en novembre 2017. Il a aussi connu des titularisations face à l'Afrique du Sud et au Japon. Six ans après, il a été de nouveau sélectionné pour la tournée 2024 en Argentine.

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