TVA à 20 % pour Canal+ : le rugby professionnel craint pour ses droits télé après 2032

Face à la crise, le gouvernement veut supprimer le taux réduit de TVA de 10 % sur les offres des télévisions payantes. La mesure figure dans le projet de loi de finances 2027. Si le budget était voté en l'état, un taux de 20 % s'appliquerait. Ce serait le taux normal appliqué à la majorité des activités économiques, mais également celui de Netflix et d'autres plateformes de programmes à la demande. Diffuseur et partenaire historique du rugby français, Canal+ est directement sous le coup de cette annonce.

Pour se défendre, Canal+ a réagi dans un communiqué daté du jeudi 1er octobre. Si la mesure est appliquée, le groupe y évoque un impact certain sur le tarif de ses abonnements. Pour tenter de remettre l'église au centre du village, il cite aussi ses effectifs et ses contributions financières à différents secteurs populaires et culturels, notamment au cinéma et au sport. Selon Rugbyrama, la chaîne cryptée a laissé entendre qu'elle pourrait réduire ses investissements dans le rugby, sans qu'aucune décision de Canal+ sur ce point ne soit précisée.

Par ailleurs, la place de Canal + au sein de l'écosystème du rugby hexagonal est centrale depuis 30 ans. La popularité de ce sport, aidée par la Coupe du monde 2023 organisée en France, offre de belles audiences hebdomadaires à la chaîne cryptée. Cette progression va de pair avec un autre fait : la Ligue 1 n'est plus diffusée sur Canal+ depuis plusieurs années. Ainsi, le rugby a profité d'une place de choix depuis plusieurs années, rattrapant partiellement son retard médiatique sur le ballon rond.

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Yann Roubert chiffre l'enjeu pour la Ligue

Le président de la LNR, Yann Roubert, a détaillé ce que pèse le diffuseur, comme l'a rapporté Rugbyrama. Les droits télé représentent environ les deux tiers des revenus de la Ligue. Ce que la Ligue reverse aux clubs équivaut à 20 à 30 % des revenus de ses trente clubs professionnels. Il s'agit de la deuxième plus grosse source de revenus, après les partenariats et l'actionnariat. Il décrit Canal+ comme "un véritable partenaire avec qui nous avons construit depuis plus de trente ans".

La filière du rugby pèse environ 1,3 milliard d'euros d'activité économique et plus de 5 000 emplois, avance Yann Roubert dans la foulée. Il juge illusoire de croire que ces investissements pourraient être remplacés par un autre acteur. La LNR a conclu son dernier appel d'offres en 2024, pour un contrat courant jusqu'en 2032. Canal+ a été le seul opérateur à présenter une offre. Yann Roubert assure néanmoins que la qualité du Top 14 et de la Pro D2 est unanimement reconnue.

« Nous avons besoin que ceux qui nous aident soient eux aussi aidés. » — Yann Roubert, président de la LNR

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Une lettre à l'exécutif, des amendements au Parlement

La semaine dernière, Yann Roubert a écrit au président de la République et au Premier ministre. Il s'est aussi adressé aux ministères des Finances, de l'Économie et des Sports. Elle chiffre à près de 180 M€ les contributions sociales et fiscales du rugby professionnel. Selon le représentant du rugby français, cela représente environ 4 € pour 1 € de soutien public. Plus largement, selon les études d'impact du CDES, 1 € de financement public investi dans un club de Top 14 génère approximativement 16 € de retombées économiques.

Selon Yann Roubert, tous les acteurs sollicités ont pris en compte les arguments de la LNR. Plusieurs amendements de suppression de l'article 16 du projet de loi de finances ont déjà été déposés. Leurs auteurs viennent notamment de la Droite républicaine, de LR et du Parti socialiste. Des élus de Renaissance, d'Horizons, de LIOT et du Rassemblement national sont aussi cités. Le président de la LNR parle d'un sujet qu'il juge "transpartisan", dans un paysage politique morcelé.

La LNR n'est pas seule dans ce combat. Yann Roubert cite la mobilisation de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel, des fédérations et du CNOSF. Face à une potentielle crise pour son économie, la LNR tente d'alerter les institutions, dit son président. Désormais, son avenir est dans les mains des parlementaires.

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