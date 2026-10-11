TVA à 20 % pour Canal+ : le rugby professionnel craint pour ses droits télé après 2032

Face à la crise, le gouvernement veut supprimer le taux réduit de TVA de 10 % sur les offres des télévisions payantes. La mesure figure dans le projet de loi de finances 2027. Si le budget était voté en l'état, un taux de 20 % s'appliquerait. Ce serait le taux normal appliqué à la majorité des activités économiques, mais également celui de Netflix et d'autres plateformes de programmes à la demande. Diffuseur et partenaire historique du rugby français, Canal+ est directement sous le coup de cette annonce.
Pour se défendre, Canal+ a réagi dans un communiqué daté du jeudi 1er octobre. Si la mesure est appliquée, le groupe y évoque un impact certain sur le tarif de ses abonnements. Pour tenter de remettre l'église au centre du village, il cite aussi ses effectifs et ses contributions financières à différents secteurs populaires et culturels, notamment au cinéma et au sport. Selon Rugbyrama, la chaîne cryptée a laissé entendre qu'elle pourrait réduire ses investissements dans le rugby, sans qu'aucune décision de Canal+ sur ce point ne soit précisée.
Par ailleurs, la place de Canal + au sein de l'écosystème du rugby hexagonal est centrale depuis 30 ans. La popularité de ce sport, aidée par la Coupe du monde 2023 organisée en France, offre de belles audiences hebdomadaires à la chaîne cryptée. Cette progression va de pair avec un autre fait : la Ligue 1 n'est plus diffusée sur Canal+ depuis plusieurs années. Ainsi, le rugby a profité d'une place de choix depuis plusieurs années, rattrapant partiellement son retard médiatique sur le ballon rond.TF1 s'impose comme nouveau diffuseur rugby du "PAF" : la programmation du championnat des Nations 2026
Yann Roubert chiffre l'enjeu pour la Ligue
Le président de la LNR, Yann Roubert, a détaillé ce que pèse le diffuseur, comme l'a rapporté Rugbyrama. Les droits télé représentent environ les deux tiers des revenus de la Ligue. Ce que la Ligue reverse aux clubs équivaut à 20 à 30 % des revenus de ses trente clubs professionnels. Il s'agit de la deuxième plus grosse source de revenus, après les partenariats et l'actionnariat. Il décrit Canal+ comme "un véritable partenaire avec qui nous avons construit depuis plus de trente ans".
La filière du rugby pèse environ 1,3 milliard d'euros d'activité économique et plus de 5 000 emplois, avance Yann Roubert dans la foulée. Il juge illusoire de croire que ces investissements pourraient être remplacés par un autre acteur. La LNR a conclu son dernier appel d'offres en 2024, pour un contrat courant jusqu'en 2032. Canal+ a été le seul opérateur à présenter une offre. Yann Roubert assure néanmoins que la qualité du Top 14 et de la Pro D2 est unanimement reconnue.
« Nous avons besoin que ceux qui nous aident soient eux aussi aidés. » — Yann Roubert, président de la LNR
Une lettre à l'exécutif, des amendements au Parlement
La semaine dernière, Yann Roubert a écrit au président de la République et au Premier ministre. Il s'est aussi adressé aux ministères des Finances, de l'Économie et des Sports. Elle chiffre à près de 180 M€ les contributions sociales et fiscales du rugby professionnel. Selon le représentant du rugby français, cela représente environ 4 € pour 1 € de soutien public. Plus largement, selon les études d'impact du CDES, 1 € de financement public investi dans un club de Top 14 génère approximativement 16 € de retombées économiques.
Selon Yann Roubert, tous les acteurs sollicités ont pris en compte les arguments de la LNR. Plusieurs amendements de suppression de l'article 16 du projet de loi de finances ont déjà été déposés. Leurs auteurs viennent notamment de la Droite républicaine, de LR et du Parti socialiste. Des élus de Renaissance, d'Horizons, de LIOT et du Rassemblement national sont aussi cités. Le président de la LNR parle d'un sujet qu'il juge "transpartisan", dans un paysage politique morcelé.
La LNR n'est pas seule dans ce combat. Yann Roubert cite la mobilisation de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel, des fédérations et du CNOSF. Face à une potentielle crise pour son économie, la LNR tente d'alerter les institutions, dit son président. Désormais, son avenir est dans les mains des parlementaires.TOP 14. Au rugby, ''Canal+ ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu’au foot'' pour les droits TV
Déjà pourquoi 10% de TVA ?
Car Canal avait déjà chouiné pour obtenir des taux de TVA réduits dans la production cinématographique (elle est à 5.5% pour le travail de "production, diffusion, promotion, etc" alors qu'elle est à 20% pour les métiers techniques du cinéma et de la télévision).
Cette réduction s'applique au spectacle vivant (Théâtre, danse, etc) et aux entrées au cinéma.
Or les évènements sportifs ne sont pas considérés commes "spectacles vivants" et auraient dû être imposés à 20% sur la TVA. A l'époque où Canal possaidait la Ligue 1 et le Rugby, ils ont obtenu que ce soit réduit à 10% (histoire de couper la poire en deux).
Le groupe Canal n'est pas à plaindre mais Bolloré ne veut pas lâcher ses milliards et les dividendes promis aux acitonnaires et n'aime de toute façon pas participer à la solidarité nationale par l'impôt.
Merci pour ces précisions.
De toute façon c'est le client qui paye la TVA et quand elle est baissée, le vendeur augmente ses prix petit à petit et récupère la marge laissée par la taxe.
Pas grave la fin du monde (capitaliste) approche. Ca risque de pas bien se passer mais j'ai l'impression qu'il faudra en passer par là.
C'est vraiment dommage que Canal ait été le seul à proposer une offre en 2024.
On aurait pu savoir si c'était une proposition en forme de BA pour sauver le top14 et la Pro D2 de la part du "gentil et rugbyphile" groupe Canal
ou bien, et je pencherais volontiers pour cette option, s'il s'agit de pleurnicheries de milliardaire et de chantage éhonté de la part de Canal, relayé par la LNR.
Pourvu qu'on trouve un potentiel repreneur aussi "généreux" que Canal et on sera fixé
il me semble que le top 14 est plutôt bien rémunéré comparé au foot par rapport aux droits tv.
le foot est en train de lancer un appel d'offre à 250M/an et espère le récupérer quand le top 14 doit lui toucher la moitié.
or en terme d'audimat, on est plutôt sur un rapport de 6 pour 1.
de plus, la ligue 1 propose deux matches de plus par week end sur 34 journées soit 306 matches contre188 pour le top 14.
donc ça me semble plutôt bien négocié jusqu'ici.
Je ne conteste pas l'apport de Canal au rugby national mais les 10% de TVA au lieu de 20% c'est un cadeau.
Donc quand la conjoncture l'exige on demande à chacun de faire des efforts, et en fonction de ses moyens c'est encore mieux et donc pourquoi pas Canal, on peut appeler ça le civisme, la solidarité ou la charité chrétienne.
Et le chantage des groupes multimilliardaires est indécent et m'insupporte.
Je suis abonnée à Canal et le reste uniquement pour le rugby, regrettant depuis quelques années de devoir donner de l'argent à ce groupe