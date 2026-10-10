La Pro D2 devient gratuite chaque vendredi à 21h sur CANAL+ : comment regarder les matchs sans abonnement

Une affiche de Pro D2 gratuite chaque vendredi

Depuis le vendredi 9 octobre 2026, une affiche de Pro D2 programmée à 21 heures est accessible gratuitement sur SPORT+, le nouvel espace sportif de l'application CANAL+. Lancée le même jour en France métropolitaine, cette offre s'adresse aux abonnés comme aux non-abonnés. De quoi élargir le public du championnat, sans passer par la case abonnement.

Pour inaugurer le dispositif, CANAL+ avait choisi Aurillac-Biarritz, dans le cadre de la 6e journée de championnat. Et les deux formations n'ont pas ménagé le spectacle à Jean-Alric : victoire cantalienne 52-33, avec dix essais inscrits au total. Difficile de rêver meilleure publicité pour le rugby du vendredi soir.

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Gratuit, oui, mais pas tout le multiplex

Attention à la nuance : la communication annonce une affiche chaque vendredi, pas la gratuité de toutes les rencontres. Le 9 octobre, Grenoble-Colomiers se disputait aussi à 21 heures, mais c'est Aurillac-Biarritz qui figurait au programme de SPORT+. Les autres matchs restent soumis aux conditions habituelles de diffusion.

Avec seize équipes engagées, la Pro D2 cultive justement cette diversité de territoires et d'ambiances. Un soir, le rugby du Cantal ; le suivant, celui de la Nièvre. Cette vitrine supplémentaire peut donner envie de suivre des clubs moins exposés que les grandes écuries du Top 14.

Une nouvelle porte d'entrée pour les supporters

La nouveauté dépasse les 80 minutes de rugby. SPORT+ propose également des résumés, des formats vidéo courts et des émissions, dans un catalogue couvrant neuf compétitions, dont le Top 14. Les amateurs peuvent donc prolonger leur soirée sans multiplier les plateformes.

Le prochain rendez-vous est déjà identifié : Nevers-Agen, vendredi 16 octobre à 21 heures, figure dans la programmation SPORT+. Pour les supporters éloignés des stades, l'occasion de suivre une nouvelle affiche sans abonnement.

Le vendredi soir change de visage

Et si cette ouverture permettait à quelques curieux de découvrir le charme parfois rugueux de la Pro D2 ? Le terrain, lui, a déjà fait sa part du travail.