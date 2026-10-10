PRO D2. Acebes expulsé après un échange avec Tual Trainini : pourquoi son carton rouge pourrait lui coûter cher

Un rouge à une minute du terme

Vendredi soir, Biarritz a quitté Aurillac avec 52 points encaissés et un carton rouge qui interroge. À la 79e minute, après le septième essai cantalien inscrit par Ronan Loughnane, Mathieu Acebes s'est adressé à Tual Trainini. L'arbitre a immédiatement exclu le capitaine du BO. Une fin de rencontre agitée, au terme d'une sixième journée de Pro D2 douloureuse pour les Basques.

Sur les images de Canal, on peut voir Acebes passer son bras gauche autour de l'officiel, sans geste violent apparent. Les paroles échangées restent inconnues. Après le rouge, le joueur a de nouveau tenté de s'expliquer avant de rejoindre les vestiaires.

Des mots qui peuvent coûter cher

Boris Bouhraoua, son manager, privilégie l'hypothèse d'un malentendu. Le technicien a indiqué être allé s'excuser auprès de l'arbitre après la rencontre et espère récupérer son capitaine dès la semaine prochaine. Mais le contenu exact du rapport arbitral demeure déterminant. Car le règlement distingue plusieurs situations.

La règle 9.28 de World Rugby impose le respect des officiels. Son barème disciplinaire prévoit un point d'entrée de deux semaines pour un manque de respect, contre six pour une agression verbale. Un contact physique avec l'arbitre relève également d'une catégorie spécifique. La qualification des faits pèsera donc davantage que la seule image du carton.

Le souvenir de Silvère Tian revient forcément. En 2016, l'Oyonnaxien avait insulté et menacé Romain Poite. Initialement suspendu jusqu'en juin 2017, il avait finalement vu sa peine ramenée à 36 semaines en appel. Autre précédent, plus insolite, celui du regreté Josaia Raisuqe. En janvier 2021, l'ailier de Nevers avait écopé de cinq semaines de suspension pour avoir soulevé l'arbitre Laurent Millotte, après une victoire à Béziers. Un geste de joie sanctionné malgré l'absence d'intention agressive apparente. Deux affaires bien différentes qui rappellent l'importance du respect de l'autorité arbitrale. Reste à connaître les paroles exactes d'Acebes pour apprécier la gravité de son comportement.

Biarritz attend sa réponse

Pour Biarritz, l'enjeu dépasse cette soirée perdue. Le BO recevra Soyaux-Angoulême le vendredi 16 octobre à Aguiléra. Une éventuelle suspension priverait Boris Bouhraoua de son capitaine, dans une équipe qui vient aussi de concéder sept essais face aux Aurillacois.

Et si l'explication du malentendu se confirme, le dossier pourrait prendre une autre tournure. Pour l'instant, seul le carton rouge est acté. La gravité de l'acte reste à établir, avant toute éventuelle sanction disciplinaire.