Dire que le RC Toulon a expérimenté des débuts de saison bien meilleurs que celui-ci, par le passé, serait un doux euphémisme. Avant-dernier au classement de Top 14, après cinq journées de championnat, le club varois n’a connu la victoire qu’à une seule reprise. Sur le dernier week-end, les Rouge et Noir du Sud-Est ont observé un revers douloureux dans l’Hérault (28-00) contre le Montpellier HR. Cette crise sportive a amené le directeur du rugby, Pierre Mignoni, à démissionner et a conduit le staff à faire des choix forts dans son effectif.

Ainsi, l’entraîneur principal Franck Azéma a déclaré qu’il comptait mettre au repos forcé l’un de ses meilleurs éléments. L’arrière du RC Toulon, Melvyn Jaminet, regardera la rencontre face au Racing 92 depuis les tribunes du stade Mayol. Cette décision sportive a été confirmée par la tête pensante du groupe toulonnais, en conférence de presse. Ce samedi 10 octobre, à 16h35, les Varois essaieront de se racheter devant un public qui a bien des raisons d’être mécontent.

Pierre Mignoni quitte le RCT en pleine crise : pourquoi le choix d'Azéma prend une dimension particulière quelques mois après sa « décompensation »

Jaminet pas épargné par Azéma

Face aux journalistes, Franck Azéma n’a pas pris de pincettes pour évoquer le niveau sportif de l’habituel numéro 15, titularisé lors de quatre des cinq rencontres de ce début de saison. “Vous avez vu comme moi son début de saison, il n'est pas au rendez-vous. Certaines choses ne sont pas maîtrisées, qu'il peut mieux maîtriser. Il est capable largement d'aller chercher ce niveau-là. Encore faut-il qu'il fasse l'effort de le faire”, précisait sans détour le coach varois, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

En complément de ce commentaire spécifique adressé à Melvyn Jaminet, l’entraîneur s’est aussi permis des retours plus génériques sur les cadres de son équipe qui ne sont pas au rendez-vous. De son arrière à l’ensemble de son groupe, Franck Azéma tient les propos suivants dans son intervention : “Il a besoin d'aller chercher au plus profond de lui pour aller chercher d'autres ressources. [...] Nous, on a besoin de performance le week-end. Il fait partie de ces garçons qui ont un niveau, un standard international. Il faut aller les chercher.”

''C'est une possibilité'' : La solution du RCT pour tenter de relancer Melvyn Jaminet

Quelles solutions pour le RCT ?

Au moment d’accueillir le Racing 92, soit une autre équipe en difficulté sur ce début de saison, le RCT va devoir trouver des solutions. Pour ce qui est du numéro 15, Franck Azéma a affirmé qu’il y avait “de la concurrence”. Longtemps considéré comme un indéboulonnable, Melvyn Jaminet a été titularisé sur 87 % de ses feuilles de match avec Toulon. Les bonnes prestations de Marius Domon ont créé une belle dynamique au poste, mais l’autre arrière de métier est blessé. Son retour n’est pas attendu avant fin novembre.

Pour assurer la relève et relancer le club en difficulté, le RC Toulon pourrait faire appel à Mathis Ferté. Déjà titularisé à l’arrière lors du déplacement, perdu (29-27), contre le Castres olympique, il pourrait être une solution, le temps de la mise à l’écart de Melvyn Jaminet. Chez les trois-quarts, Setariki Tuicuvu est aussi à l’aise lorsqu’il évolue derrière la ligne. Au début de sa carrière, à l’ASM Clermont puis au CA Brive, il a principalement joué avec le numéro 15, avant de glisser à l’aile. En complément, l’ancien Bordelo-Béglais Matéo Garcia peut aussi y postuler pour dépanner.

TOP 14. Béton avec Toulon, pourquoi ce jeune talonneur pourrait échapper au XV de France ?

Des joueurs pas assez concernés ?

Avec Melvyn Jaminet sur le carreau ce week-end, ce choix sportif notable tend à envoyer un message fort à l’effectif du Sud-Est. Après la démission de Pierre Mignoni, plusieurs personnalités ont pointé du doigt le manque d’engagement des joueurs. L’ancien directeur du rugby, qui a assumé sa part de responsabilité à ce sujet, a été soutenu par son président et son collègue, Franck Azéma. Ce dernier a indiqué qu’ils devaient “se sortir du confort” au risque de continuer d'enchaîner les défaites.

Auprès de L’Équipe, le propriétaire-président Bernard Lemaître n’avait pas mâché ses mots : “La solution n'est pas chez lui (NDLR : Pierre Mignoni), ni dans le staff, elle est chez les joueurs, et c'est à eux de la trouver. S'ils ne la trouvent pas, les conséquences seront lourdes pour le club, parce qu'il continuera à descendre. [...] À partir du moment où les joueurs sont à l'origine du départ de Pierre, je leur en veux.” Les premiers éléments de réponse seront attendus lors de cette sixième journée de Top 14, sous le feu de Mayol.

31 candidats et une nomination attendue très vite : Pierre Mignoni rejoint la course pour prendre les commandes des Fidji ?