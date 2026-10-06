31 candidats et une nomination attendue très vite : Pierre Mignoni rejoint la course pour prendre les commandes des Fidji ?

Mignoni déjà sollicité après son départ de Toulon

Quelques heures après l’annonce de son départ du RC Toulon, le nom de Pierre Mignoni apparaît déjà du côté des Fidji. Pour rappel, le RCT a officialisé son départ mardi matin, deux jours après le 28-0 encaissé à Montpellier. Selon Rugbyrama, des contacts auraient été noués ces dernières heures entre le technicien français et la fédération fidjienne, avec une visioconférence déjà programmée. Rien n’est signé à ce stade. Mais le timing donne forcément du poids à cette piste.

Le poste est ouvert depuis plusieurs semaines et les Fidji veulent avancer vite. La fédération a reçu 31 candidatures et mène actuellement ses derniers entretiens. FijiVillage annonçait lundi une nomination attendue au début de la semaine prochaine. Le futur sélectionneur doit surtout préparer un automne dense, avec le Japon le 24 octobre puis la France, l’Irlande et l’Italie en novembre.

Pourquoi le profil de Mignoni colle aux Fidji

À première vue, Mignoni coche plusieurs cases. Il connaît parfaitement le Top 14, ses contraintes et une large partie du vivier fidjien installé en France. Rugbyrama avance que près de 90 % des joueurs sélectionnables évolueraient dans l’Hexagone. Pour une sélection dont beaucoup de cadres vivent loin de Suva, cette connaissance du championnat français compte.

Et Mignoni n’arriverait pas totalement en terrain inconnu. Il a travaillé avec Josua Tuisova à Toulon puis à Lyon, avant de diriger récemment Jiuta Wainiqolo et Setariki Tuicuvu sur la Rade. Il connaît donc de près plusieurs internationaux fidjiens, leur explosivité, mais aussi la difficulté à bâtir un cadre collectif avec des joueurs dispersés entre plusieurs championnats.

Le défi serait pourtant très différent du quotidien d’un club et moins exigeant mentalement . En sélection, moins de séances, moins de temps pour installer les automatismes et une obligation de simplifier. Pour un entraîneur exigeant sur les détails offensifs et l’organisation collective, le passage au rugby international demanderait un autre dosage. Chaque rassemblement ressemble davantage à un sprint qu’à un marathon de Top 14.

Une course contre la montre avant novembre

Le calendrier ajoute encore du piment au dossier. FijiVillage indique que le contrat du futur sélectionneur doit courir jusqu’au 31 décembre 2027 et que le processus de recrutement est déjà très avancé. L’arrivée soudaine de Mignoni dans les discussions pourrait rebattre les cartes, sans signifier qu’il soit aujourd’hui le choix définitif de la fédération.

Pierre Mignoni pourrait ainsi découvrir pour la première fois un poste en sélection nationale. Rugbyrama rappelle qu’il avait refusé en 2020 de rejoindre le staff de Fabien Galthié chez les Bleus. Six ans plus tard, la porte internationale se rouvre peut-être par le Pacifique, avec la Coupe du monde 2027 en ligne de mire.