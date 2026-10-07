''C'est une possibilité'' : La solution du RCT pour tenter de relancer Melvyn Jaminet

Melvyn Jaminet c'est "le plus long et le plus haut le jeu au pied du circuit international", disait Fabien Galthié il y a quelques années. Probablement ce qui se fait de mieux en termes de précision face aux perches dans les 50 premiers mètres, aussi.

Pourtant, l'arrière toulonnais traverse une passe difficile. Et a perdu ses repères à la Mosson, dimanche dernier, lors de la lourde défaite du RCT (28 à 0). Peu en verve depuis le début de la saison, le joueur de 27 ans a aussi vu son pied trembler, cette fois.

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En plus de quelques maladresses ballon en main (pas aidé par des conditions diluviennes), on le vit envoyer deux coups de pied directement en touche, aux 19e et 76e minutes. Ou encore rater une touche sur une pénalité à la 22e minute, puis juste avant la pause, manquer une pénalité à 22 mètres presque face aux perches. Assez rare pour être souligné.

Une décharge des tirs au but ?

Sont-ce les conditions qui ont perturbé le canonnier du RCT ? Une préparation physique pas encore digérée ? Maxime Petitjean, entraîneur toulonnais du jeu au pied, assure pour Var-Matin qu'il n'a jamais vu Jaminet manquer un coup de pied de la sorte. "C'est arrivé cette fois et ce sera probablement la seule de sa carrière".

Loin de son excellent niveau de la fin de saison dernière, Jaminet va donc devoir être managé par Toulon. Pour lequel Petitjean évoque une potentielle décharge des tirs au but, si le Hyérois en ressent le besoin pour se concentrer sur son jeu.

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Une possibilité qui sera évaluée dans la semaine, alors que Toulon s'apprête à recevoir le Racing 92 et son gang du Pacifique, et pourrait avoir grandement besoin de la qualité de frappe de son arrière au pied d'or.

À ce titre, son entraîneur assure que l'ancien de l'USAP "enquille toujours tout" aux entraînements et a réussi un 15/15 à l'échauffement à Montpellier. "Tous les buteurs du monde ont des périodes creuses. L'important, c'est de la rendre la plus courte possible", relance Maxime Petitjean pour le quotidien local.

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Dans son sillage, c'est tout Toulon qui pourrait suivre quand l'arrière aux 20 sélections retrouvera de bonnes sensations...