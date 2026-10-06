Pierre Mignoni quitte le RCT en pleine crise : pourquoi le choix d'Azéma prend une dimension particulière quelques mois après sa « décompensation »

Le Rugby Club Toulonnais change de patron sportif. Ce mardi, le club a annoncé que Pierre Mignoni avait décidé de mettre fin à sa mission de directeur du rugby. Franck Azéma prend immédiatement la responsabilité du groupe professionnel, « jusqu’à nouvel ordre ». L’annonce tombe deux jours après le 28-0 encaissé à Montpellier, quatrième défaite du RCT en cinq journées. Toulon est 13e du Top 14.

Une décision au cœur de la crise sportive

Le communiqué présente ce départ comme une décision de Mignoni, qui estime qu’un changement est désormais nécessaire pour provoquer une nouvelle dynamique. À Mayol, où chaque mauvais résultat fait monter le volume de quelques décibels, la défaite à la Mosson a donc précipité un virage majeur.

Revenu à Toulon en juin 2022, Pierre Mignoni avait pourtant rapidement ramené un trophée sur la Rade. Avec Franck Azéma, il avait remporté la Challenge Cup 2023 après une finale maîtrisée contre Glasgow à Dublin (43-19). En 2025, le RCT avait aussi retrouvé les demi-finales de Top 14 pour la première fois depuis 2017.

Quelques mois après une « décompensation »

Ce départ prend une autre dimension lorsqu’on le replace dans les derniers mois de Pierre Mignoni. En février 2026, l’ancien demi de mêlée avait dû s’arrêter trois semaines. Dans L’Équipe, il avait préféré parler de « décompensation » liée à une surcharge de travail. Il expliquait avoir dormi cinq jours d’affilée et décrivait des journées commencées vers 5h15 au bureau, parfois terminées à 22 heures.

Mignoni avait alors expliqué vouloir mieux déléguer. Un nom revenait dans son témoignage : Franck Azéma. Il rappelait que leur association en 2022-2023 avait permis de mieux répartir la charge. Six mois plus tard, c’est précisément Azéma qui reprend les commandes du groupe professionnel.

Franck Azéma reprend la main avant le Racing

Sportivement, Toulon n’a pas le temps de digérer. Le Racing 92 se présentera à Mayol samedi 10 octobre, avec un RCT 13e et seulement 101 points inscrits en cinq journées, deuxième plus faible total du championnat. L’urgence est de retrouver du jeu et surtout un collectif capable de mieux exploiter les individualités de l’effectif.

Et derrière la brutalité sportive d’un changement de manager, il reste une trajectoire humaine. Pierre Mignoni quitte un poste auquel il a consacré énormément d’énergie, quelques mois après avoir publiquement expliqué les limites qu’il avait franchies. Son successeur immédiat est aussi celui qu’il citait comme l’homme avec lequel la charge avait été la mieux partagée.