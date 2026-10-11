Privée de phases finales à cause de ses matchs à l'extérieur, l'UBB a peut-être trouvé à Clermont ce qui lui manquait

Et si l’Union Bordeaux-Bègles s’évitait les pépins de la saison passée ? Ce samedi 10 octobre, au stade Marcel-Michelin, le club mené par Yannick Bru a réussi à trouver la parade à sa disette observée loin de la Gironde. Après 80 minutes disputées, il s’est imposé sur le terrain de l’ASM Clermont Auvergne (22-23). L’UBB s’offre une victoire référence contre Harry Plummer et ses coéquipiers lors de la sixième journée de Top 14, sous un temps qui n’a pas facilité le jeu habituel des deux équipes.

Pour les visiteurs, Hugo Avogadro (24ᵉ) et Maxime Lucu (54ᵉ) ont franchi la ligne d’essai, alors que Louis Bielle-Biarrey, trouvé sur une passe en-avant, aurait pu en faire de même avant le money-time. Cependant, pour une fois, ce ne sont pas les marqueurs qui ont fait briller l’UBB, mais bien ses buteurs. Ainsi, le demi de mêlée girondin s’offre 10 points au pied et Hugo Reus inscrit une pénalité, avant de céder sa place sur protocole commotion. La résilience et le réalisme des visiteurs ont payé. Pourtant, les spectateurs auraient pu s’attendre à du jeu en pagaille.

Retière en 10, Woki en deuxième ligne et Louis Bielle-Biarrey titulaire avec Bordeaux pour le déplacement à Clermont

L’ASM Clermont contenu au Michelin

Le profil habituel des deux équipes laissait penser à une rencontre ouverte. La présence d’Arthur Retière en demi d’ouverture laissait aussi penser à un match débridé, où les joueurs tiendraient le ballon et feraient parler leurs qualités de vitesse. Il n’en fut rien. Sans doute que les volontés des participants ont été bridées par une pluie persistante au Michelin, sans calmer pour autant les locaux. Ces derniers ont voulu jouer, allant en Terre promise à trois reprises, avec Justin Bouraux (28ᵉ), Louis Vermeulen (47ᵉ) et Bautista Delguy (58ᵉ), mais laissant le score leur échapper de peu.

L’Union Bordeaux-Bègles a fait preuve d’une patience remarquable, chez une équipe qui était jusqu’alors la meilleure défense à domicile du Top 14 et qui souffrait de maux similaires. Épatant à la maison, mais décevant loin de l’Auvergne, l’ASM n’a pas réussi à rassurer son public après la prestation frustrante à La Rochelle (38-13). “Comme tout le monde, on est déçu, parce qu’il n’y a rien de plus frustrant que de sentir qu’il y a du potentiel, pourtant il ne ressort pas. Ça fout les glandes. On est sérieux, on est appliqués, on est engagés, mais on n'est pas bons. Je le dis depuis le début de la saison”, avouait Christophe Urios après la rencontre.

11 points encaissés à domicile, 41,3 à l’extérieur : l’ASM Clermont face à un contraste défensif devenu impossible à ignorer

L’UBB se rassure loin de Chaban

De son côté, l’UBB se satisfait d’un match qui pourrait devenir la victoire référence, loin de Chaban-Delmas, de ce début de saison. Souvent en difficulté hors de la Gironde, le club de Maxime Lucu connaissait déjà des déplacements aux dynamiques inquiétantes la saison passée. Cette disette devant un autre public était devenue l’une des principales raisons de son absence à la dernière phase finale de Top 14. En 2026-2027, le nouvel exercice semblait repartir sur les mêmes bases, malgré une victoire à Bayonne (38-40) en fin de saison dernière qui donnait l’espoir d’un démon disparu. Finalement, le champion d’Europe a peut-être trouvé la clé.

Après la rencontre, selon des propos relayés par L’Équipe, les cadres de l’équipe présents dans cette composition remaniée ont souligné l’importance de ce succès. Romain Buros a notamment mis en avant ces aspects du match : “On a plutôt bien géré notre match tactiquement. On s'était dit qu'on voulait être dans le combat pendant quatre-vingts minutes, et ça a été le cas. Il faut souligner notre grosse performance défensive et notre solidarité. Ça fait quelques semaines qu'on travaille là-dessus, ça a été payant : on a su jouer un match à l'extérieur, on n'a pas surjoué, on s'est moins mis sous pression.”

Cette défaite fait du bien aux Girondins, pour qui l’absence à la phase finale, malgré un nouveau sacre en Champions Cup, a été mal vécue, au printemps dernier. Des leçons peuvent être tirées de ce succès en Auvergne. “On a été froids, là où parfois on perdait le fil. On ne s'est pas déplacés en colonie, mais en mission”, présentait le pilier gauche Jefferson Poirot. Troisième du Top 14, avant le match dominical (Stade Toulousain - Aviron Bayonnais à 21h05), l’Union Bordeaux-Bègles peut désormais se diriger en toute quiétude vers la compétition qui lui va le mieux, avec un déplacement à Gloucester, vendredi prochain à 21h.

19 essais en trois matchs après une saison ratée : comment Gloucester s'est transformé avant de retrouver l'UBB en Champions Cup