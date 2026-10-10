TOP 14. Douze changements, Dupont-Ntamack et un numéro 7 à 119 kg : Toulouse sort les cadres face à Bayonne

Dupont et Ntamack de retour, douze changements dans le XV

Une semaine après son succès serré à Castres (8-7), le Stade Toulousain change de visage pour recevoir Bayonne, dimanche à 21h05, à Ernest-Wallon. Ugo Mola modifie douze titulaires par rapport au derby. Antoine Dupont récupère le capitanat et retrouve Romain Ntamack à la charnière. Les Rouge et Noir, leaders du Top 14 après cinq journées, misent sur leurs cadres pour cette affiche de clôture.

Devant, Cyril Baille, Julien Marchand et Dorian Aldegheri composent la première ligne, avec Joshua Brennan et Thibaud Flament dans la cage. François Cros conserve sa place. Derrière, Matthis Lebel et Tommaso Menoncello sont également reconduits, tandis que Santiago Chocobares retrouve le numéro 12. Ange Capuozzo débute à l'aile et Juan Cruz Mallia à l'arrière.

𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎 ⚔️ Voici l’effectif toulousain pour la rencontre face à Bayonne ! https://t.co/inBLuxqsBl — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 10, 2026

Elias en 7 : une troisième ligne taillée pour le combat

Le choix le plus intriguant se trouve peut-être sur le flanc de la troisième ligne. Efraín Elías, deuxième ligne de formation, portera le numéro 7 aux côtés de Cros et Théo Ntamack. Avec ses 2,01 m pour 119 kg, l'Argentin ajoute une cible en touche et de la densité dans les zones de collision.

Cette association donne une indication sur le défi attendu. Face à un adversaire capable de tenir le ballon et de jouer dans l'avancée, Toulouse pourra s'appuyer sur la puissance de son huit de devant. La présence simultanée de Brennan, Flament et Elías offre aussi plusieurs solutions aériennes pour sécuriser les lancements.

Autre point à surveiller : l'association Chocobares-Menoncello au centre. Deux profils physiques pour attaquer la ligne, fixer des défenseurs et ouvrir des espaces à Lebel ou Capuozzo. Menoncello avait déjà frappé fort lors de ses débuts toulousains à La Rochelle, avec un essai au terme d'une course de 50 mètres.

Un vrai test pour Bayonne, troisième du championnat

Le contexte donne du relief au rendez-vous. Toulouse compte 19 points et quatre victoires consécutives, Bayonne 17 points après cinq journées. Troisième avant cette sixième journée, l'Aviron arrive avec une belle carte à jouer chez le leader. Mais les Toulousains disposent cette fois de leur charnière habituelle pour gérer les temps forts et imposer leur rythme.

Ramos absent, Exeter déjà dans le viseur

Thomas Ramos manque encore à l'appel après sa blessure à une cuisse. Mallia devra donc apporter ses qualités de relance et ses options au pied depuis le fond du terrain. Sur le banc, Roumat, Graou, Gourgues et Teddy Thomas offriront d'autres possibilités. Et avec la réception d'Exeter en Champions Cup le 18 octobre, cette rencontre sert aussi de répétition grandeur nature.