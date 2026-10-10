19 essais en trois matchs après une saison ratée : comment Gloucester s'est transformé avant de retrouver l'UBB en Champions Cup

De la huitième place aux sommets de la Premiership

Cinq victoires en dix-huit matchs, une huitième place et beaucoup de questions. Gloucester sortait d'une saison 2025/2026 particulièrement décevante. Pourtant, les Cherry and Whites ont attaqué le nouvel exercice avec une énergie retrouvée. Vainqueurs à Exeter (45-24), puis auteurs d'une démonstration contre les Harlequins (48-0), ils ont inscrit 15 essais en seulement deux rencontres, prenant la tête du championnat anglais.

Cinq essais marqués et aucun bonus offensif : pourquoi le nouveau règlement de la Champions Cup peut bouleverser les fins de match

Derrière ce spectaculaire démarrage se cache un projet construit durant l'été autour des « Shed Values ». Interrogé par Gloucestershire Live, le troisième ligne Will Trenholm a expliqué cette démarche collective. L'objectif consiste à valoriser les efforts souvent invisibles : poursuites des coups de pied, présence dans les rucks et engagement sur chaque ballon disputé.

105 kg, 105 mètres et une nouvelle culture du sacrifice

La référence au Shed dépasse le simple slogan. Cette tribune emblématique de Kingsholm a même inspiré un défi de présaison : pousser à deux un traîneau de 105 kg sur 105 mètres, puis transporter des sacs de sable dans les escaliers. Le club voulait lier l'effort à son histoire.

Sur le terrain, l'idée se traduit aussi par des choix tactiques. À Exeter, Gloucester n'a disposé que de 40 % de possession, mais a inscrit sept essais. La précision des jeux au pied offensifs, notamment pour Ben Loader et Junior Denny, a récompensé les courses de soutien. Voilà des comportements visibles, contrairement à l'intégralité des « Shed Values » internes.

Des recrues de poids, mais un premier avertissement

Mais attribuer ce départ canon à une philosophie serait réducteur. Le recrutement de Jac Morgan, Dewi Lake et Jean Kleyn a renforcé le pack, tandis que Chris Boyd a rejoint l'encadrement technique. George Skivington dispose donc de davantage de puissance et de compétences dans son staff. Sans relevé comparatif des courses et des rucks, impossible d'isoler l'effet de la méthode.

Le premier avertissement est arrivé vendredi soir à Leicester. Battu 38-31 après avoir mené 14-0, Gloucester a encaissé 31 points sans réponse avant de revenir prendre deux bonus. Il conserve provisoirement la tête avec 12 points, mais cette rencontre rappelle qu'une identité retrouvée doit résister à des adversaires mieux armés. Prochain rendez-vous : Bordeaux-Bègles en Champions Cup, le 16 octobre.

Et c'est peut-être là que les « Shed Values » trouveront leur véritable mesure : lorsque le spectacle s'éteint, que les jambes brûlent et qu'il reste un dernier ruck à gagner.