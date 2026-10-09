Retière en 10, Woki en deuxième ligne et Louis Bielle-Biarrey titulaire avec Bordeaux pour le déplacement à Clermont

Bordeaux va défier Clermont sur la pelouse du stade Marcel-Michelin, avec une équipe pour le moins remaniée.

En effet, à la suite de la blessure d’Hugo Reus, Yannick Bru et son staff ont décidé de titulariser Arthur Retière à l’ouverture.

Parmi les remaniements, Cameron Woki occupe également le poste de deuxième ligne, ce qui ne lui était plus arrivé depuis son dernier match avec le Racing 92 en juin 2024.

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Première pour Gardrat cette saison

En première ligne, Jefferson Poirot retrouve un costume de titulaire, épaulé par Maxime Lamothe et Sipili Falatea. Troisième ligne face à Lyon, Cameron Woki glisse cette fois en seconde ligne, où il fera équipe avec Cyril Cazeaux, tandis que Temo Matiu et Tom Willis enchaînent en troisième ligne, aux côtés d’Elijah Ibsaiene, qui connaîtra sa première titularisation en Top 14.

Maxime Lucu et Arthur Retière, lancé à l’ouverture pour la première fois chez les professionnels, formeront la charnière, pendant que Yoram Moefana et Dan Du Plessis composeront le centre. Aux ailes, Louis Bielle-Biarrey et Hugo Avogadro, pour sa deuxième apparition de la saison, seront à l’œuvre, avec Romain Buros en dernier rempart.

Côté finisseurs, Yannick Bru et son staff ont opté pour un banc à six avants et deux arrières : Connor Sa, Mathis Perchaud, Lasha Pkhakadze, Carlü Sadie, Adam Zapedowski et Romain Gardrat accompagneront Hugo Reus et Pablo Uberti.

Enfin, Ben Tameifuna, Toma Taufa, Clément Malinowski, Salesi Rayasi, Xan Mousques et Martin Page-Relo sont désignés joueurs supplémentaires.

Clermont face à un gros test ?

Entre un Clermont solide au Stade Marcel-Michelin, vainqueur de ses deux derniers matchs à domicile en ce début de saison, et un Bordeaux-Bègles brillant devant son public mais fébrile loin de ses bases (trois défaites lors de ses quatre dernières sorties à l’extérieur), la rencontre s’annonce très ouverte.

Les confrontations récentes penchent légèrement en faveur des Auvergnats, vainqueurs de trois des cinq derniers duels, dont le dernier en date, remporté 34-31 à Bordeaux en juin.

Reste à savoir si l’UBB, capable d’inscrire 51 points à Lyon comme d’en encaisser 48 à Toulouse, saura enrayer sa fragilité en déplacement.