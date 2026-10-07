2m03 et 122kg : Bordeaux en lice pour s'attacher les service d'un géant sud-africain pour remplacer Adam Coleman ?

Bordeaux prépare la succession de son géant tongien Adam Coleman, qui, pour l'heure, n'a pas foulé les pelouses du championnat.

Blessé depuis la 26e journée du dernier Top 14, celui qui va souffler sa 36e bougie devrait quitter le club à l'issue de son bail avec l'UBB en juin prochain.

Pour le remplacer, Bordeaux pourrait activer une piste de l'Hémisphère Sud tout droit venue des Sharks de Durban : Corné Rahl.

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Corné Rahl prisé par d'autres écuries

Corné Rahl, deuxième ligne des Sharks âgé de 24 ans, entre dans la dernière année de son contrat et attire plusieurs convoitises, comme le rapporte Rugbyrama.

Les Stormers auraient fait une approche officielle, tandis que l'Union Bordeaux-Bègles étudierait aussi son profil, Yannick Bru l'ayant croisé à Durban en 2022-2023.

Il entame sa cinquième saison professionnelle à seulement 24 ans : il compte déjà 52 matchs professionnels et 3 capes avec les Baby Boks en 2022.

Il est notamment de la même génération que Sacha Feinberg-Mngomezulu ou encore Paul de Villiers.

Polyvalent (deuxième ligne et troisième ligne aile côté fermé), il pourrait succéder à Adam Coleman, dont le bail à Bordeaux-Bègles arrive à son terme.

D’après le Midol, Corné Rahl, le sud-africain de 24 ans serait sur les tablettes de l’UBB en cas de départ d’Adam Coleman. https://t.co/BVTP7r4ivC — Cyril - Podcast UBBistes 🍇🧼 (@CySup) October 5, 2026

Corné Rahl en chiffres

Sur le plan statistique, Corné Rahl a disputé 291 minutes en URC la saison dernière, avec 17 courses pour 29 mètres parcourus, 3 défenseurs battus et 36 mètres après contact.

Sa vraie valeur se lit surtout dans le travail de l'ombre : 27 plaquages, dont 2 dominants, 3 ballons gagnés et 6 touches captées, le tout avec une discipline correcte (3 pénalités, aucun carton) et 90 % de réussite dans ses passes.

Bon plaqueur, mais surtout profil ultra solide pour un numéro 4, il coche toutes les cases pour prendre la succession d'Adam Coleman à Bordeaux-Bègles.