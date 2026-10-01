"On s'est donc recentrés sur la conservation du ballon", Dylan Cretin et le LOU en lice pour faire un coup face à Bordeaux ?

Alors qu'ils figurent dans le trio de tête, les Lyonnais vont se déplacer sur la pelouse de Bordeaux pour ce qui s'apparente au choc de cette cinquième journée.

Bordeaux doit absolument s'imposer après sa défaite face à Perpignan le week-end dernier pour ne pas être distancé par les cadors de l'élite, ce que Dylan Cretin sait bien.

Lui et ses coéquipiers s'attendent donc à une rencontre très engagée, d'autant plus à Chaban-Delmas. Dans cette optique, les Lyonnais ont travaillé cette semaine un secteur clé.

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"On sait que Bordeaux gratte et conteste beaucoup de ballons"

Bordeaux est effectivement la deuxième équipe qui grattent le plus de ballons depuis le début de saison. En quatre matchs, les hommes de Yannick Bru ont subtilisé 16 munitions.

Parmi les meilleurs dans cet exercice figurent Tom Willis, qui a récupéré quatre ballons, et Marko Gazzotti, avec trois ballons dérobés. Ces deux éléments pourraient toutefois manquer à l'appel face à Lyon.

Comme le confie Dylan Cretin, lui et ses coéquipiers ont travaillé leur capacité à sécuriser et à conserver les ballons d'attaque, mais surtout à les convertir en points.

Si l'efficacité semble être le mot d'ordre distillé toute la semaine à l'entraînement, Lyon fera aussi face à la formation qui domine les statistiques de plaquages cassés (118), de mètres parcourus (3 942) et de pénalités concédées (34, le moins), et qui marque le plus d'essais derrière Pau (21).

"La semaine dernière, on n'a pas marqué beaucoup de points. On a manqué d'efficacité. On s'est donc recentrés sur la conservation du ballon. On sait que Bordeaux gratte et conteste beaucoup de ballons, c'est un point de vigilance pour nous afin de pouvoir garder ces munitions et rester dangereux le plus longtemps possible."

Dylan Cretin pour Rugbyrama

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Lyon en terrain hostile

Les Rhodaniens n'ont pas battu Bordeaux à Chaban depuis janvier 2025 (22-20), mais ils restent sur un succès à domicile lors de la saison 2024-2025 et sur deux victoires dans les cinq dernières confrontations (28-26 en septembre 2024, 27-10 en mars 2024 étant même plus nettes).

Les Girondins ont cependant pris le dessus lors des deux derniers duels (32-20 en octobre 2025, puis 21-17 à Lyon en mars 2026).

Sur le plan de la forme, Bordeaux alterne le très bon (64-5 face au Racing 92, 40-10 contre Paris) et le moins bon (48-12 à Toulouse, 38-25 à Perpignan), tandis que Lyon, trois victoires en quatre journées, reste sur une défaite 31-10 à Paris.