Face à Lyon, Bordeaux enregistre les retours de Ben Tameifuna et Jefferson Poirot : quelle composition possible pour l'UBB ?

C'est un début de saison mitigé que vit l'Union Bordeaux-Bègles, avec une récente défaite sur la pelouse de Perpignan et un revers conséquent à Toulouse. Les hommes de Yannick Bru ont plus que jamais besoin d'actionner la marche avant.

Pour ce faire, ils peuvent notamment compter sur les retours de Jefferson Poirot et Ben Tameifuna en première ligne, qui semblent parfaitement remis de leurs blessures contractées en présaison.

Avec un pack remplumé et l'essor de certains jeunes joueurs, Bordeaux pourrait dès ce week-end envoyer un message en battant le LOU, qui figure en ce début d'exercice parmi les équipes de tête.

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Tameifuna sur le banc, Poirot titulaire ?

Clairement dépassé par le réalisme catalan la semaine dernière et gêné par de nouveaux entrants qui n'ont pas su apporter le supplément d'âme suffisant pour l'emporter à Aimé-Giral, Bordeaux a concédé sa deuxième défaite à l'extérieur en autant de matchs.

Si, pour l'heure, les rencontres à domicile tournent nettement en faveur des Bordelais, avec deux victoires significatives face au Racing 92 et à Paris, l'affiche face au LOU s'avérera tout à fait différente.

Et pour cause, Bordeaux reçoit le dauphin de Toulouse, longtemps invaincu avant de tomber sur la pelouse du Stade Français la semaine dernière.

Un gage de qualité certain, mais Bordeaux retrouve dans son effectif de quoi rivaliser grandement, avec les retours notables de Jefferson Poirot et Ben Tameifuna.

Une première ligne toute neuve, comme nous l'apprend Rugbyrama, a repris avec le groupe pour préparer cette rencontre ô combien importante.

Pour autant, l'infirmerie ne désemplit pas : Alex Moon, blessé face à Perpignan, sera forfait et s'ajoute à Matthieu Jalibert, Zacharie Affane, Pierre Bochaton, Adam Coleman, Rohan Janse van Rensburg et Jean-Luc du Preez.

De plus, il semblerait que Marko Gazzotti, Tom Willis et Damian Penaud n'aient pas été présents sur le terrain d'entraînement ce mercredi. À quelques heures de cette rencontre cruciale pour la suite de la saison, difficile de savoir si ce trio sera aligné d'entrée.

Toutefois, Bordeaux peut s'appuyer sur certains éléments clés, tels que Cameron Woki, Temo Matiu ou encore Salesi Rayasi, qui faisait son retour la semaine dernière.

En tenant compte de certaines rotations essentielles pour assurer le rythme d'un calendrier bientôt complété par la Champions Cup, voici à quoi pourrait ressembler la composition de Bordeaux.

Composition possible de Bordeaux face à Lyon 1 Phkakadze 2 Lamothe 3 Taufa ou Falatea 4 Palu 5 Cazeaux 6 Matiu 8 Ibsaiene ou Willis 7 Woki 9 Lucu 10 Reus 11 Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Uberti 14 Penaud ou Rayasi 15 Rayasi ou Buros

Bordeaux-Lyon, un dénouement souvent indécis

Les confrontations récentes sont serrées : Bordeaux l'a emporté lors des deux dernières, dont à Lyon en mars (21-17), mais le LOU avait pris les trois précédentes, souvent d'un rien (28-26, 22-20).

Le contraste de forme est net : Bordeaux est intraitable à domicile (64-5 face au Racing 92, 40-10 face à Paris) mais subit deux lourdes défaites à l'extérieur, alors que Lyon, invaincu avant de chuter à Paris, n'a gagné qu'un de ses cinq derniers déplacements.

À Chaban-Delmas, l'UBB part donc avec un léger avantage, à condition de ne pas retomber dans les travers d'Aimé-Giral.