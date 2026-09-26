32 matchs, une Champions Cup et un retour dans le radar des Bleus : pourquoi l’UBB mise sur Boris Palu jusqu’en 2029

Deux ans de plus pour un joueur devenu central

L’Union Bordeaux-Bègles a officialisé la prolongation de Boris Palu jusqu’en 2029. Arrivé du Racing 92 à l’été 2025, le deuxième ligne de 30 ans était engagé jusqu’en 2027. Bordeaux lui ajoute donc deux saisons supplémentaires à son contrat, quelques heures avant son déplacement à Perpignan pour le compte 4e journée de Top 14. Palu figure justement parmi les finisseurs retenus à Aimé-Giral, pour son retour dans le groupe.

La prolongation récompense surtout une première saison particulièrement dense. Palu a disputé 32 rencontres en 2025-2026, dont 26 comme titulaire, pour 1 993 minutes. L’UBB le présente comme le joueur le plus utilisé de son effectif sur l’exercice. Il a participé aux huit rencontres de Champions Cup et débuté la finale remportée face au Leinster.

Bordeaux lui a offert la remise en question qu’il cherchait

C’est là que cette signature dépasse la simple sécurisation d’un joueur expérimenté. Après 210 matchs avec le Racing 92, Palu avait choisi de quitter son club formateur à 29 ans. Quelques mois plus tard, interrogé par ICI Gironde, il décrivait ce départ comme « une remise en question à 28-29 ans ». Le pari a rapidement pris une autre dimension.

À Bordeaux, son rugby a également dû évoluer. Palu expliquait à Midi Olympique devoir s’adapter à un jeu davantage tourné vers les petites passes et les passes après contact, tout en conservant ses points forts dans le combat. À 1,94 m pour 113 kg, il n’était pas venu uniquement pour déplacer des corps dans les zones de collision. L’UBB lui demandait aussi de participer au liant offensif.

De joueur d’expérience à possible cadre du pack

Et les faits ont suivi. Titulaire lors du sacre européen, Palu a retrouvé l’environnement du XV de France durant l’été 2026 et disputé le match face à l’Angleterre A à Vannes. Ses deux sélections officielles remontent au Tournoi 2020. Six ans après avoir goûté aux Bleus, son passage à Bordeaux a donc remis son nom dans le paysage international.

Cette prolongation accompagne aussi la construction à long terme du pack girondin. Après Marko Gazzotti et Pierre Bochaton, prolongés eux aussi en septembre, Bordeaux conserve un joueur capable d’évoluer dans différentes configurations en deuxième ligne. Palu avait d’ailleurs expliqué pouvoir pousser à gauche comme à droite en mêlée selon son partenaire. Une souplesse précieuse lorsqu’il faut assembler un pack sur une saison entière.

Un changement d’air qui a porté ses fruits

Boris Palu était venu en Gironde pour se challenger, jouer les premiers rôles et tenter de se rapprocher à nouveau des Bleus. Un an plus tard, il possède une Champions Cup, a retrouvé le groupe France et s’est engagé jusqu’en 2029. Pour un joueur qui estimait être arrivé au bout de son histoire au Racing, Bordeaux lui a ouvert un sacré deuxième chapitre.