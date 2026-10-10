7,1 mètres de plus qu'Antoine Dupont par coup de pied : Maxime Lucu possède un avantage précieux pour l'UBB et le XV de France

1 827 mètres gagnés au pied depuis le début de saison

À 33 ans, Maxime Lucu continue de donner le tempo à l'Union Bordeaux-Bègles. Capitaine du XV de France lors de la dernière tournée dans l'hémisphère Sud, le demi de mêlée a retrouvé le Top 14 avec autorité. Ce samedi, Rugbyrama s'est penché sur son jeu au pied en exploitant les données d'AiA Sports. La comparaison porte sur quatre autres numéros 9 candidats chez les Bleus : Antoine Dupont, Nolann Le Garrec, Baptiste Serin et Baptiste Jauneau.

Dupont ou Lucu ? Et si le vrai luxe de Galthié était justement de ne plus avoir à choisir

Premier indicateur, le volume. Lucu a gagné 1 827 mètres au pied depuis le début du championnat, contre 1 273 pour Dupont, 1 121 pour Le Garrec, 1 070 pour Jauneau et 1 020 pour Serin. Ces totaux dépendent des minutes disputées et des responsabilités de chacun. À Clermont, Harry Plummer prend davantage sa part dans l'occupation territoriale. La statistique la plus parlante se situe donc ailleurs : la distance moyenne par frappe.

40,6 mètres par coup de pied : un avantage considérable

Avec 40,6 mètres par coup de pied, Lucu devance nettement Le Garrec (36,2), Dupont (33,5), Serin (32,9) et Jauneau (32,4). L'écart avec le Toulousain atteint 7,1 mètres par frappe. Sur une sortie de camp, cette longueur peut repousser la relance adverse, faciliter la montée du rideau défensif et épargner des séquences de conservation à ses avants. Mais cette moyenne ne garantit pas que chaque coup de pied gagne systématiquement 40 mètres. L'endroit où retombe le ballon compte autant que la distance.

Il possède aussi une autre ressource précieuse : son pied gauche. David Darricarrère, qui l'a entraîné à Biarritz entre 2015 et 2017, rappelle son profil initial : « À la base, Max est droitier mais il a considérablement amélioré son pied gauche ». Le technicien associe ses progrès en longueur au travail physique et technique. Pour une défense, difficile de fermer sereinement un seul côté du terrain. Lucu dispose désormais de deux options pour dégager un ballon sous pression, sans devoir systématiquement réorienter son corps.

Quatre 50-22 et une nouvelle maîtrise émotionnelle

Quatre 50-22 réussis en cinq journées : le chiffre souligne sa lecture des espaces. Jauneau en compte deux, Dupont un, Serin et Le Garrec aucun, selon Rugbyrama. Sur ce type de coup de pied, le ballon doit rebondir avant de sortir dans les 22 mètres adverses, et l'équipe du botteur récupère le lancer en touche, sous réserve des conditions prévues par la règle. Les arrières doivent protéger les couloirs, au risque de laisser davantage d'espace devant eux. Lucu en a même réussi un du gauche.

Darricarrère apporte pourtant une nuance technique. Il estime que Lucu peut encore tendre la trajectoire de ses 50-22 pour obtenir un rebond plus fuyant vers la ligne. L'ancien entraîneur souligne également sa meilleure gestion des émotions : autrefois impulsif, le numéro 9 se recentre désormais plus facilement après une action. Un progrès moins spectaculaire qu'un coup de pied de cinquante mètres, mais précieux pour garder de la lucidité quand le ballon brûle les mains et que la pression monte.

Face à Jauneau, un duel dans le duel

Le calendrier fournit justement un test immédiat. Ce samedi 10 octobre, Lucu doit défier Jauneau à Marcel-Michelin, lors du déplacement de l'UBB à Clermont, à 21 heures. À l'ouverture, Arthur Retière est titularisé pour la première fois à ce poste chez les professionnels. Petite ironie de l'histoire : Léon Darricarrère, fils de David, figure parmi les titulaires auvergnats. Six jours avant l'entrée en Champions Cup face à Gloucester, Bordeaux pourra encore mesurer combien son capitaine lui simplifie la vie au pied.

TOP 14. Jalibert blessé, Bielle-Biarrey réticent : quel rôle pour Arthur Retière, le numéro 10 surprise de l'UBB ?