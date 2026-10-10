TOP 14. Jalibert blessé, Bielle-Biarrey réticent : quel rôle pour Arthur Retière, le numéro 10 surprise de l'UBB ?

Une première en pro qui fait parler

Arthur Retière connaît les ailes, l'arrière et même le poste de demi de mêlée. Mais samedi 10 octobre, à Clermont (21 heures), l'UBB lui confie un costume inédit : celui d'ouvreur titulaire. Le club confirme qu'il s'agira de sa première titularisation professionnelle à ce poste. Avec Maxime Lucu à la mêlée, il devra compenser l'absence de Matthieu Jalibert, victime d'une déchirure au quadriceps contre le Stade Français. Un pari inhabituel, même pour lui.

La surprise tient aussi au choix des hommes. Hugo Reus, seul autre ouvreur de formation disponible dans le groupe professionnel, commencera sur le banc. Quant à Louis Bielle-Biarrey, essayé quinze minutes à l'ouverture pendant la préparation, il a expliqué vendredi ne pas se sentir prêt à y débuter un match de Top 14. « Je n'ai pas du tout envie de jouer 10 », a-t-il même précisé. L'international reste donc à son aile.

Porter le 10, mais pour faire quoi ?

Sur Reddit, la composition a déclenché quelques réactions incrédules. Un supporter imagine même Lucu prendre les commandes de l'attaque tout en conservant le numéro 9. L'hypothèse est intéressante, mais rien ne permet encore d'affirmer que Bordeaux fonctionnera ainsi. Une feuille de match précise les postes de départ, pas le partage exact des responsabilités après chaque ruck. Et ce partage peut évoluer selon les situations.

Retière possède néanmoins des arguments. L'UBB souligne sa polyvalence entre l'aile, l'arrière et la mêlée. À 29 ans, il dispose aussi d'une solide expérience des matches à enjeu, avec quatre titres européens remportés sous trois maillots différents. En revanche, lancer les combinaisons, occuper le terrain au pied et choisir quand déplacer le ballon demandent d'autres automatismes. L'ouvreur doit prendre ces décisions sous pression, parfois dans la même seconde. C'est là que se joue la difficulté du poste.

Un tandem Lucu-Retière à observer de près

Le rôle de Lucu sera donc précieux. Le capitaine pourra guider son partenaire, contrôler le tempo au pied et choisir les zones à attaquer. Retière, lui, pourrait privilégier des prises de balle lancées et exploiter ses qualités d'appuis. Un profil qui pourrait surprendre les défenseurs auvergnats dans cette partie du terrain. Ce partage reste une projection tactique. Le premier quart d'heure donnera déjà quelques indices.

Et Clermont offrira un véritable examen. Face à la charnière Jauneau-Plummer, chaque sortie de camp et chaque lancement compteront. Le duo clermontois joue avec beaucoup d'automatismes. Et le Néo-Zélandais est le véritable maître à jouer de l'ASM. Sans aucun doute l'un des meilleurs 10 de TOP 14 qui aime autant attaquer la ligne que distribuer à la main et au pied.

La présence de Reus parmi les deux remplaçants des lignes arrière laisse aussi une option au staff pour modifier l'animation en cours de rencontre. Le match dira si ce numéro 10 surprise est un dépannage ponctuel ou une solution que Bordeaux pourra réutiliser. Une chose est déjà certaine : au Michelin, on regardera autant les mains de Lucu que les premières prises de décision de Retière.